حضور کاردان دامپزشکی در نمایشگاه ضیافت

به گزارش خبرگزاری مهر، برطبق این طرح غرفه داران ازطریق مسئولان نمایشگاه به این اداره کل معرفی تا نسبت به اخذ تعهد محضری، نسبت به تاییدیه اداره کل دامپزشکی و استقرار کاردان دامپزشکی اقدام کنند.

همچنین درطول برگزاری نمایشگاه مذکور اکیپ های سیار بهداشت دامپزشکی نیز جهت بازرسی و نظارت بهداشتی برفرآورده های فوق الذکر اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.



اداره کل دامپزشکی استان قم با اعلام شماره تلفن چهار رقمی 1512 آماده پاسخگویی به پیشنهادات وانتقادات شهروندان گرامی است.



اتمام طرح مایه کوبی رایگان تب برفکی



انجام طرح مایه کوبی رایگان تب برفکی که ازتاریخ 20 خرداد ماه دربخشهای مرکزی وجعفریه آغازشده بود درتاریخ 30 تیرماه به اتمام رسید.



دراین طرح 86 هزار و 420 راس گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.



هزینه اجرای طرح مذکور از محل اعتبارات اداره کل دامپزشکی استان پرداخت و از توان بخش خصوصی در اجرای آن استفاده شده است.



ایجاد رشته فقه محیط زیست در آینده نزدیک در موسسه جامعه المصطفی



مدیر موسسه عالی تخصصی فقه المصطفی العالمیه، رشته فقه محیط زیست را یکی از رشته­ هایی دانست که به زودی در این مدرسه راه اندازی خواهد شد و ابراز داشت: با توجه به این که مسأله محیط ­زیست و تخریب آن از معضلات جهانی به شمار می­رود همه دلسوزان بشر بر این باورند که بهترین راهکار برای جلوگیری از تخریب آن، ارائه راهکار فرهنگی است.



حجت­الاسلام یعقوب علی برجی با اشاره به این که در دین مبین اسلام نیز رهنمودها و راهکارهای بسیار ارزشمند و کارآمد در حوزه محیط زیست وجود دارد و ما با نظر به این موضوع، اقدام به طراحی این رشته کرده­ایم، افزود: بیان دیدگاه دین از زبان طلابی که از کشورهای مختلف در المصطفی تحصیل می­کنند و روزی به تبلیغ دین در کشورهای خویش همت خواهند گمارد، خدمتی به بشریت برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و بیانگر حقانیت و کمال دین اسلام به شمار می­رود.



اعزام مبلغان قمی به مناطق مرزی و محروم شرق کشور



معاون ارتباطات موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) گفت: موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) همزمان با ماه مبارک رمضان، با همکاری و پشتیبانی طرح هجرت حوزه علمیه قم، اقدام به ساماندهی و اعزام چهار گروه تبلیغی شامل 36 نفر از طلاب سطوح عالی حوزه و آموزش دیده در حوزه اهل سنت و وهابیت، به نقاط مرزی و محروم استان سیستان و بلوچستان کرده است که این گروه صبح پنج شنبه به این مناطق اعزام شدند.



حجت الاسلام محمد صلاح ‌زاده ضمن بیان تهیه بسته های فرهنگی شامل کتاب و جزوه ویژه ماه مبارک رمضان، برای استفاده مردم منطقه، افزود: تبلیغ امسال به صورت سنتی و انفرادی نبوده، بلکه مبلغان به صورت گروهی و در قالب چهار گروه در چهار مرکز مستقل و متمرکز حضور پیدا خواهند کرد.



وی در ادامه افزود: خدمت رسانی فرهنگی و تبلیغی به مناطق محروم و مرزی از اهداف مهم موسسه است که از سال 1380 هر ساله با همت و ایثار طلاب معزز، جمعی از مبلغان پس از انجام مصاحبه، گزینش و آموزش به این مناطق اعزام می شوند.