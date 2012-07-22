آب؛ بحران جدی اردبیل در آینده/ ضرورت مدیریت یکپارچه ذخایر آبی

به گزارش خبرنگار مهر، اگر اردبیل به روایت تاریخ اولین شهر ایران در لوله کشی آب شرب با لوله های سفالی است با بی توجهی به تجربیات تاریخی خود امروز با مشکلات گسترده ای در حوزه مدیریت آب مواجه است.

استان اردبیل نیازمندی آبی خود را علاوه بر ذخایر زیرزمینی از سه رود مهم بالیخلوچای، قره چای و قره سو تامین می کند و در مجموع 64 عرصه آبی سطحی ساکن دارد که از بین آنها هشت محیط آبی منشا طبیعی دارند.

واقع شدن در دامنه کوه آتشفشانی سبلان و کوه تالش و نزدیکی به دریای خزر چهار نوع اقلیم آب و هوایی مختلف را در آن ایجاد کرده است تا اردبیل به یکی از استانهایی تبدیل شود که مدیریت منابع آبی آن در طول سال از حساسیت بالایی برخوردار باشد.

با این وجود کارشناسان معتقدند منابع آب استان به خصوص آب شرب محدود بوده و روز به روز نیز بر شدت این محدودیت اضافه می شود و این استان نیازمند این است که برنامه های ملی در حوزه آبی به اجرا گذارد.

برنامه هایی نظیر انتقال آب قزل اوزن به عنوان طرح ملی و مصوب و مهمترین راهکار برای کاهش بحران کم آبی در منطقه که چهار سال نمایندگان قبلی استان وعده دادند و هرگز عملی نشد و نمایندگان فعلی شعار انتخاباتی کردند و تاکنون اظهارات جدی نیز در این خصوص شاهد نبوده ایم.

یک کارشناس در حوزه مدیریت آب در این خصوص گفت: عمق آبهای زیر زمینی در برخی نقاط به شدت کاهش یافته و در صورتی که در مصرف آب صرفه جویی نشود با بحران مواجه خواهیم شد.

مصرف آب اردبیل تا سال 1410 دو برابر می شود

رحیم رئوف تصریح کرد: طبق مطالعات انجام شده از مقایسه میزان مصرف آب با منابع موجود از سال 85 تا 1410 منابع آب استان ثابت مانده و در عین حال در بسیاری از مواقع کاهش خواهد یافت، این در حالی است که با در نظر گرفتن رشد جمعیت در سال 1410 میزان مصرف آب به دو برابر مقدار فعلی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این مطالعات زنگ خطر جدی را به صدا درآورده و در صورتی که مسئولان بی توجهی کنند بحران غیر قبال کنترلی در پیش است، اولین گام مبارزه با بحران را تعریف پروژه های تحقیقاتی و اجرای آن در صرفه جویی آب عنوان کرد.

اما این مهم در حالی است مسئولان بیشترین تکلیف صرفه جویی آب را به عهده شهروندان می دانند و در عین حال راهکارهای پیشنهادی خود را فرهنگ سازی نمی کنند.

مدیر کل آب و فاضلاب استان اردبیل با تایید وضعیت نامطلوب مصرف آب در استان، 92 درصد مصرف آب را در بخش کشاورزی و تنها هشت درصد را در مصارف خانگی عنوان کرد.

عبدالحسین حسن زاده با این وجود معتقد است اگر شهروندان مصارف خانگی خود را کاهش دهند صرفه جویی قابل توجهی اعمال خواهد شد.

10 درصد صرفه جویی برابر با کل مصرف شرب و صنعت است

حسن زاده تاکید کرد: تنها کافی است راندمان صرفه جویی 10 درصد افزایش یابد تا به اندازه مصرف سالانه آب شرب و صنعت صرفه جویی داشته باشیم.

شناخت کامل منابع آب، استفاده بهینه از بارندگیها، فرهنگ سازی، بهبود سیستم لوله کشی شهری و روستایی، مشخص کردن و کنترل منابع پرت آب و تقویت پوشش گیاهی به منظور ذخیره بیشتر آب از جمله پیشنهاداتی است که کارشناسان برای صرفه جویی آب ارائه می کنند.

با این وجود به نظر می رسد در خصوص این برنامه های کارشناسی شده اهداف خاصی در دستگاه های متولی استان وجود نداشته باشد، چرا که در بسیاری از اظهارات تنها به این پیشنهاد اکتفا می شود که شهروندان از شیر آلات جدیدی که کمک به صرفه جویی آب می کند در منازل خود استفاده کنند.

اما سوال مهم این است در حالی که بنا به اظهارات مدیران استان 92 درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی محقق می شود، چرا مدیران به جای تمرکز در این حوزه، برنامه های خود را به نصب شیر آلات در سهم هشت درصدی مصرف منازل مسکونی خلاصه کرده اند!!

مصرف آب اردبیل بالاتر از متوسط کشوری

مدیر کل آب و فاضلاب استان اردبیل همچنین با بیان اینکه در 23 شهر و 10 شهرستان سالانه 66 میلیون متر مکعب آب مصرف می شود، گفت: با توجه به ذخایر و منابع آبی این استان ظرفیت افزایش مصرف بیش از این را ندارد.

حسن زاده با بیان اینکه متوسط مصرف در استان 160 لیتر است که این رقم در کشور 150 و در کشورهای پیشرفته 120 لیتر می باشد، بیشترین سهم مصرفی را با 220 لیتر متعلق به شهرهای شمالی با آب و هوای گرم دانست و عنوان کرد: شهرستانهای گرمی، بیله سوار و پارس آباد بیشترین نرخ مصرف آب را دارند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت مصرف در تابستان گفت: در سه ماهه تابستان 10 الی 15 درصد افزایش مصرف داریم که بیشترین آن در شهرستانهای اردبیل، سرعین و کوثر اتفاق افتاده است.

پرت 28 درصدی آب اردبیل مربوط به فرسودگی تاسیسات اعلام شد

گفتنی است افزایش قیمت آب بعد از هدفمند کردن یارانه ها کاهش پنج درصدی مصرف آب را به همراه داشت که به نظر می رسد این کاهش در بخش خانگی بوده و در بخش کشاورزی و استفاده های صنعتی بهبودی نداشته است.

مدیر کل آب و فاضلاب استان همچنین در پاسخ به میزان پرت آب استان با اشاره به رقم 28 درصدی علت آن را فرسودگی تاسیسات آب عنوان کرد و افزود: میانگین پرت آب سالانه در کشور 15 درصد است که در این زمینه نیز اردبیل بالاتر از متوسط میانگین کشوری است.

متوسط بارش اردبیل یک سوم میانگین جهانی

به گفته کارشناس حوزه آب مشکلات آب استان تنها در مصرف خلاصه نمی شود و یکی از دلایل محدودیت منابع آبی، بارش اندک در این منطقه است.

رئوف تصریح کرد: با وجود اینکه اردبیل با 280 میلی متر در ثانیه، حدود 30 میلی متر در ثانیه از میانگین بارش کشوری جلوتر است اما این رقم رضایتمند نیست چراکه بیشتر مناطق کشور آب و هوای خشک و کویری دارد.

استاد دانشگاههای اردبیل افزود: متوسط بارش دنیا 840 میلی متر در ثانیه است که با این حساب اردبیل یک سوم بارش دنیا را داراست و با کمبود آب مواجه است.

مسئولان: سنگ ریزه آب به دلیل شکستگی لوله ها بود

یکی از مهمترین حاشیه هایی که آب اردبیل در سالهای اخیر به همراه داشته است شایعات مبنی بر آلودگی آب این منطقه است. شهروندان اردبیلی در پی مشاهده سنگ ریزه و رشد بیماریهای معده و روده نسبت به سالم بودن آب این استان تردید داشتند که مسئولان با رد این شایعات سلامت کامل آب اردبیل را بارها اعلام کردند.

با شدت گرفتن این شایعات چندی پیش استاندار اردبیل بررسی وضعیت تصفیه خانه اردبیل را در دستور کار قرار داد و در نتیجه با رد اعتراضات سلامت آب اردبیل را تائید کرد.

سید حسین صابری با بیان اینکه آب شرب اردبیل فاقد هر گونه آلودگی است، تاکید کرد: نگرانی در این خصوص وجود ندارد و آب شرب اردبیل از نظر بهداشتی سالم است.



وی در عین حال اضافه کرد: وظیفه داریم برای رفع مشکلات مردم برنامه ریزی کرده و تا حد توان برای رفع دغدغه های مردم و احساس نا امنی و غیر بهداشتی بودن آب تلاش کنیم.



وی خواستار تأمین، تهیه و تحویل آب سالم و کمک به سلامت مردم و تغییر الگوی مصرف از سوی نهادهای مرتبط شد و یادآور شد: وجود چند مجرای آبگیر باعث پایداری سیستم و جلوگیری از قطع جریان آب شرب اردبیل خواهد بود.



طبق اظهارات اخیر مدیر کل آب و فاضلاب استان نیز آب اردبیل در چهار آزمایشگاه معتبر انرژی اتمی، شبکه بهداشت و درمان استان تهران، آب و فاضلاب آذربایجان شرقی و آزمایشگاه آب و فاضلاب استان اردبیل مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است و نتایج نشان می دهد آب اردبیل آلوده نیست.



حسن زاده در پاسخ به اعتراض شهروندان مبنی بر وجود سنگ ریزه در آب گفت: قبلا آب منابع و چاه های شرب مستقیما وارد لوله ها می شد و سنگ ریزه به همراه آب به لوله ها می رسد که پس از بررسی موضوع این مشکل رفع شد.



سختی آب عامل گسترش بیماریهای کلیوی



گلایه شهروندان از سلامت آب آشامیدنی تنها به سنگ ریزه ها خلاصه نشده است و شهروندان اردبیلی از سختی بالای آب اردبیل به شدت گلایه مندند.



اسد داننده یکی از پزشکان اردبیل در گفتگو با مهر با بیان اینکه سختی آب اردبیل غیر قابل انکار است و سالهاست این مهم به بیماریهای مختلف کلیوی و معده دامن می زند، افزود: املاح مضر آب لازم است که در مراحل تصفیه گرفته شود تا با مصرف آن و عدم دفع در بدن انسان، به سنگهای کلیه تبدیل نشود.



این اظهارات در حالی است که با وجود تائید مسئولان از سختی آب، کارشناس آب استان معتقد است حتی جوشاندن آب نیز نمی تواند این املاح مضرر را به صورت کامل از بین ببرد.



رحیم رئوف اعتقاد دارد در هنگام جوشاندن بخشی از املاح از آب جدا می شود و انجام این کار تاثیری در سلامت کامل آب ندارد.



رواج استفاده از تصفیه های خانگی آب



البته این روش امروزه در اردبیل منسوخ شده و طی سالهای اخیر در استان استفاده از دستگاههای تصفیه آب خانگی رواج یافته و شهروندان برای نوشیدن مهمترین مایع مجبور به نصب این دستگاهها شده اند.

رئوف در این خصوص با بیان اینکه مقایسه تطبیقی در نتایج تصفیه آب خانگی انجام نشده است، عنوان کرد: آب تصفیه کن همان طور که می تواند املاح و آلودگی را جذب کند ممکن است املاح مفید آب را نیز از آب بگیرد.



این کارشناس استفاده از این دستگاهها و همچنین مصرف آبهای معدنی را توصیه کرد و افزود: تصفیه خانه های آب شرب شهری تصفیه شیمیایی و دستگاههای تصفیه خانگی تصفیه فیزیکی انجام می دهند.



شهروندانی که از آب دستگاههای تصفیه خانگی استفاده کرده اند معتقدند پس از مدتی مصرف، فرد می تواند متوجه رنگ، بو و تلخی آب لوله کشی شود و در مقایسه دو آب حتی شفافیت مشهودی دیده می شود.

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گزارش: ونوس بهنود