به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب 440 صفحهای که نرگس سنیبری آن را به فارسی برگردانده، اخیراً مجوز نشرش را دریافت کرده و به زودی راهی بازار کتاب میشود.
کتاب «میراث از دست رفته» از معروفترین رمانهای ادبیات پسااستعماری محسوب میشود که حوادث آن گسترهای از هندوستان تا نیویورک را دربرمیگیرد.
دسای که در سال 2006 و زمانی که تنها 37 سال داشت، به خاطر این کتاب برنده جایزه بوکر شد، عنوان جوانترین زن برنده این جایزه معتبر بینالمللی را هم به خود اختصاص داده است.
این نویسنده هندی تحصیلات آموزشگاهیاش را در «ماساچوست» به پایان رساند و در کالج «بنینگتن»، دانشگاه «هالینز» و دانشگاه «کلمبیا» رشته نویسندگی خلاق را خواند.
کران دسای برای نوشتن اولین رمانش، دو سال ترک تحصیل کرد. او اولین بار زمانی مورد توجه جوامع ادبی قرار گرفت که در سال 1977 آثارش در «نیویورکر» و «میرور وُرک» در قالب منتخب 50 سال داستانهای هندی به چاپ رسید.
«میراث از دست رفته» به زودی از سوی انتشارات روزگار منتشر میشود.
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