هندبالیست سقزی به تیم ملی کشور دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاروق حسن زاده از هندبالیست های موفق استان کردستان است که طی چند سال اخیر توانسته با تمرینات مستمر زیر نظر مربیان استان و فدراسیون پیشرفت های چشمگیری پیدا کند و پس از کسب عنوان بهترین بازیکن و ستاره مسابقات کشوری به اردوی تیم ملی کشور راه یابد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از سوی مربیان انتظار می رفت که به اردوی تیم ملی دعوت شوم و با بازی در تیم منتخب استان کردستان با شرکت در مسابقات کشوری زمینه حضور در تیم ملی دانش آموزی فراهم شد.

این هندبالیست جوان افزود: هندبال ورزشی است پویا و پرحرکت که انسان را به سلامتی نزدیک می کند و روحیه تیمی و همدلی و گروهی را در ورزشکار ایجاد می کند.

حسن زاده ادمه داد: در آینده می خواهم هندبال را به عنوان یک شغل برگزینم و با حضور درتیم ملی تلاش خود را می کنم که برای مردم ایران و خطه کردستان نام آور و افتخار آفرین باشم.

وی در پایان گفت: این موفقیت را مدیون مهربانی های خانواده و تلاش های خستگی ناپذیر مربیان زحمت کش سقزی هستم که واقعا برای اعتلای این ورزش از هیچ چیز کم نگذاشته اند و امیدوارم بتوانم جوابگوی زحمات و الطاف آنها باشم.