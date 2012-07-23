محمد مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عدم بروز قطعی برق به دلیل کمبود تولید، دلیل بر عدم صرفه‌جویی از سوی مشترکین برق نیست، افزود: با اجرای یک طرح بلند مدت، قبل از اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآید، لامپ‌های کم‌مصرف میان مشترکان برق استان اصفهان توزیع شد که نقش قابل توجهی در کاهش مصرف برق در این استان داشته است.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات فرهنگی بسیاری به منظور کاهش مصرف برق در سطح جامعه انجام شده، اظهار داشت: یکی از این اقدامات، تاسیس خانه مدیریت فرهنگ مصرف برق در استان اصفهان بود که به منظور چگونگی صرفه‌جویی در مصرف برق، به تمامی افراد جامعه راه‌اندازی شد.

هشت میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی شبکه برق بافت‌های فرسوده

مدیر امور برق مرکز شهرستان اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اختصاص اعتبارات خاص به منظور تعمیر و بازسازی شبکه برق در بافت‌های فرسوده، تصریح کرد: شهرستان اصفهان دارای هشت مرکز اجرایی در امور برق است که هر یک از این هشت مرکز، با شبکه‌های برق بافت‌های فرسوده مرتبط هستند.

وی اضافه کرد: بر اساس نیازسنجی‌های صورت گرفته در سال گذشته، هر یک از این مراکز یک میلیارد تومان به منظور تعمیر، بازسازی و بهسازی شبکه برق در بافتهای فرسوده هزینه‌کرده‌اند که اغلب طرح‌های اجرا شده در این زمینه با موفقیت همراه بوده است.

عسگری با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اقدامات به منظور بازسازی و بهسازی شبکه برق در بافت‌های فرسوده، تعویض پایه‌های برق است، ادامه داد: بیشترین میزان بافت فرسوده شهر اصفهان در حوزه امور برق مرکز قرار گرفته و بر همین اساس در سال گذشته سه هزار پایه در این مرکز تعویض شده است.

وی همچنین با اشاره به شناسایی انشعاب‌های برق دارای حریم‌های دشوار، گفت: در سال گذشته 125 هزار انشعاب به منظور تامین برق در این مرکز شناسایی شد که البته با توجه به مباحث پیرامون حریم این انشعابات، شناسایی، بازسازی و تغییر اصول مهندسی در بافت فرسوده بسیار ضرورت دارد.