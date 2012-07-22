به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری با بیان اینکه شدت تحریم‌ها به اندازه 50 سال گذشته است، اظهار داشت: جلسات متعدد شبانه روزی به منظور تنظیم بازار صورت گرفته و تلاش شده اقلام ضروری مردم به خوبی تأمین شود.

وی افزود: تا کنون دو هزار تن مرغ، هشت هزار تن برنج خارجی، دو هزار تن شکر و 500 تن برنج ایرانی توزیع شده است.

استاندار اصفهان با اشاره به تصویب اختصاص 18 میلیارد تومان به بخش صنعت، معدن و تجارت استان برای حمایت از واحدهای تولیدی، گفت: از این مبلغ تاکنون 6 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: در بخش یارانه‌های مصرف کنندگان دو هزار و 70 میلیارد ریال برابر کل بودجه عمرانی استان اصفهان در سال گذشته اختصاص یافته است.

3200 پروژه در سال 91 در استان اصفهان رونمایی می‌شود

ذاکر اصفهانی با اشاره به فعالیت‌های عمرانی در استان اصفهان گفت: سه هزار و 200 پروژه در سال 91 به بهره برداری می‌رسد که با احتساب طرح‌های شهرداری‌ها این رقم به بیش از چهار هزار طرح می‌رسد.

وی افزود: متوسط رشد اعتبارات عمرانی در کشور 27 درصد که این رقم در استان اصفهان 30 درصد است.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه درآمدهای استانی در سال 90 نسبت به سال پیش از آن 61 درصد رشد داشته است، بیان داشت: میزان درآمدهای استان اصفهان به 260 میلیارد تومان رسیده و از لحاظ کسب درآمد رتبه دوم کشور را داریم.

سرانه درآمدی هر اصفهانی از 113 هزار تومان است

وی اضافه کرد: درآمدهای استان اصفهان می‌تواند پروژه های عمرانی 18 استان کشور را پوشش دهد که این مبلغ به خزانه دولت واریز و از آنجا تقسیم می‌شود.

ذاکر اصفهانی ادامه داد: سرانه عمرانی هر اصفهانی را 619 هزار تومان است و این در حالی است که سرانه عمرانی هر اصفهانی در سال 87 تنها 451 هزار تومان بود.

وی افزود: سرانه درآمدی هر اصفهانی نیز از 113 هزار تومان در سال 87 به 418 هزار تومان در سال جاری رسیده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه بودجه عمرانی برای سال 91 استان اصفهان 305 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، گفت: 106 میلیارد تومان آن اعتبارات الزاماتی است که در بخش‌هایی همچون بسیج، طرح‌های هادی، پروژه های عمرانی، بیمارستان، فاضلاب، فرودگاه، مصلی و مسکن مهر هزینه می‌شود.

امسال107 میلیارد تومان اعتبارات ملی به قطار شهری اختصاص می‌یابد

وی یادآور شد: اعتبارات ملی استان اصفهان در سال جاری 253 میلیارد تومان است که از این میزان 107 میلیارد تومان به قطار شهری اختصاص دارد و مابقی در 53 مورد مصوب طرح مهر ماندگار صرف می‌شود.

ذاکر اصفهانی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در سال جاری از عوارض ناشی از آلایندگی در بین شهرداری‌های استان رقم خوبی توزیع شده است، یادآور شد: تاکنون 90 میلیارد تومان به شهرداری اصفهان برای محرومیت زدایی در مناطق شمالی شهر اصفهان ازجمله زینبیه، دارک و محمود آباد پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: این مبالغ به شرط توجه بیشتر به مناطق محروم شمال شهر اصفهان به شهرداری اختصاص داده شده و اگر این مبالغ در این مناطق استفاده نشود، کمک به شهرداری اصفهان ادامه نمی‌یابد.