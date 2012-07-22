صدرنشینی آذربایجان غربی در تولید طلا/ اختصاص 730 میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج به دست آمده از عملیات اکتشافی ایمیدرو، نشان می‌دهد معدن طلای شهرستان تکاب با عیار 5.81 گرم در تن از چهار میلیون تن ذخیره قطعی برخوردار بوده و میزان ذخیره احتمالی این معدن به هفت میلیون تن نیز می ‌رسد.



در حال حاضر میزان ذخایر طلای مناطق معدنی آذربایجان‌غربی به 100 تن می‌رسد و این در حالیست که با ادامه فعالیتهای اکتشافی در شهرستانهای ماکو، ‌سلماس،‌ شاهین‌دژ و سردشت میزان ذخایر افزایش می یابد.



آذربایجان غربی رتبه نخست کشور را از نظر ذخایر و تولید طلا در اختیار دارد و با ساخت واحد فرآوری و استحصال طلا در معدن زرشوران تکاب، سالانه سه هزار و 600 کیلوگرم شمش طلا و بیش از یکهزار و 200 کیلوگرم نقره تولید می‌شود.



معدن بزرگ طلای "آق دره" در تکاب نیز که عیار کانسنگ آن نزدیک به پنج گرم در هر تن بوده و می تواند سالانه بالغ بر 2.2 تن طلا تولید کند.



معدن طلا و نقره " باریکای" سردشت و "خرابه"' پیرانشهر که اخیر شناسایی شده اند با اندیس های معدنی قابل توجه موقعیت استان به لحاظ تولید فلزات گرانقیمت را به نحو چشمگیر تقویت می کند.



ذخیره کانسنگ معدنی باریکای سردشت که در مرحله اکتشاف و مطالعه است، بیش از 764 هزار تن تخمین زده می شود که عیار طلای موجود در آن 1.5 و عیار نقره آن 101 گرم در هر تن بوده که وضعیت معدن طلا و نقره خرابه پیرانشهر نیز مشابه این معدن است.



علاوه بر این معادن، در شهرستانهای ماکو، سلماس، شاهین دژ و محدوده های دیگری از شهرستان تکاب رگه های معدنی طلا و نقره یافت شده که در صورت بهره برداری از این معادن آذربایجان غربی به رتبه های جهانی در تولید طلا و نقره دست می یابد.



اختصاص 730 میلیارد ریال اعتبار برای اتمام کارخانه استحصال طلای معدن زره شوران



با بهره برداری از معادن طلا و نقره، آذربایجان غربی به قطب تولید و فرآوری صنایع جنبی این رشته از قبیل ساخت طلای تجارتی پلی متال تبدیل می کند که در این راستا برای بهره برداری از این ذخایر 730 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری جهت تکمیل معدن زره شوران تکاب اختصاص یافت.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه با تکمیل این طرح میزان تولید طلا تا 3 تن در سال افزایش می یابد، اظهار داشت: تنها طی سال 90 افزون بر 469 هزار تن کانسنگ طلا از معادن شهرستان تکاب استحصال شده است.

عباد الله اکبری با بیان اینکه معدن زره شوران تکاب یک طرح ملی و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، عنوان کرد: هم اکنون 200 نفر بصورت مستقیم و نزدیک به دو هزار نفر بصورت غیر مستقیم فقط در بخش معدن این کارخانه جذب بکار شده اند.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت اسمی استخراج از معادن طلای استان بیش از یک میلیون و 50 هزار تن است، عنوان کرد: علاوه بر این بالغ بر یک تن و 200 کیلوگرم نقره و نیز 500 کیلوگرم جیوه نیز همزمان از این معادن استحصال می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر 380 معدن در سراسر استان وجود دارد که شامل 31 تنوع معدنی است که مهمترین آنها شامل تیتان، کان سنگ طلا، باریت، فلدسپات، میکا، کان سنگ نقره و انواع سنگهای تزیینی مانند گرانیت، دولومیت، تراورتن، مرمر، گنگلومرا و بازالت است.

بهره برداری از معدن تیتان قره آغاج 5 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد



وی میزان استخراج واقعی سالانه معادن آذربایجان غربی را شش میلیون و 761 هزار و 235 تن عنوان کرد و با بیان اینکه با فعالیت این معادن اشتغالزایی بیش از چهار هزار و 941 نفر در عرصه معادن محقق شده، گفت: معدن تیتان قره آغاج نیز از دیگر معادن مهم آذربایجان غربی است.

اکبری با بیان اینکه برای بهره برداری از معدن تیتان نیازمند اختصاص اعتباری بالغ بر 5 هزار میلیارد ریال بوده و با اختصاص این مبلغ شاهد تحرک صنعتی عظیمی در عرصه فلزات گرانبها خواهیم بود، ادامه داد: ایجاد کارگاههای تبدیلی و زیور آلات، توجه به زیرساختهای لازم جهت توسعه معادن و ایجاد بسترهای لازم به منظور صادرات، تجارت، ترانزیت و حمل و نقل در منطقه باعث می شود طی آینده نزدیک شاهد فضایی گسترده در عرصه تولید، مصرف و اشتغالزایی در استان باشیم.

وی نیازمندی به رشد و ارتقای تکنولوژی و بهره مندی از تجهیزات تبدیلی جدید در تولیدات مواد اولیه در معادن و صنایع را لازمه تولید بهینه در این صنایع دانست و یادآور شد: عمده تولیدات استان از جمله سنگهای تزیینی و ساختمانی به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی و دستگاههای تبدیلی علت اصلی راندمان پایین در معادن است و این امر باید با حضور و ورود دانشگاهیان مراکز فنی و افزایش دانش فنی تولید و تجهیز کارگاهها و واحدهای تولیدی و فراوری به دستگاه های پیشرفته بهبود یابد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری آذربایجان غربی ارائه طرحی به منظور استفاده از دانشگاهیان و متخصصین فنی در عرصه معدن را یادآور شد و گفت: با تکمیل این طرح یک مسوول فنی و یا مهندس ناظر برای چند کارگاه و کارخانه های سنگ بری در نظر گرفته شده تا با نظارت و بهبود روند تولید باعث افزایش راندمان تولیدات اقتصادی و در نتیجه رقابت پذیری بالاتر و اشتغالزایی دائم و مطمئن در استان باشیم.

اکبری رقابتی نمودن بازار درعرصه صنعت و معدن و بخصوص در بخش طلا را در استان نیاز اصلی زمینه سازی صادرات و تجارت با کشورهای همسایه و استانهای کشور ذکر کرد و گفت: نگاه نو در عرصه بین المللی به سمت استفاده از مواد اولیه در پهنه ای جدید و کالای صنعتی بوده و امید می رود با ایجاد زیر ساختهای لازم از جمله جاده و راه، ایجاد بازارچه های عرضه مستقیم و کارگاههای مجتمع فنی و تخصصی در استان این نیاز به حد بهینه ارتقا یابد.