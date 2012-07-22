  1. بین الملل
۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

در اعتراض به بحران اقتصادی/

پایتخت اسپانیا بار دیگر صحنه تظاهرات ضد دولتی شد

پایتخت اسپانیا بار دیگر صحنه تظاهرات ضد دولتی شد

روز گذشته هزاران نفر از بیکاران اسپانیا با تجمع در شهر مادرید بار دیگر در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت این کشور دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزارن نفر از مردم بیکار اسپانیا که با پای پیاده و پیمودن هزاران کیلومتر به مادرید آمده بودند، با پیوستن به سایر تظاهرات کنندگان نسبت به سیاست های "ماریانو راخوی" نخست وزیر، و نحوه مدیریت بحران اقتصادی کشور توسط وی دست به اعتراض زدند.

بر اساس این گزارش، از هفته گذشته و پس از تصویب طرح کاهش 65 میلیارد یورویی هزینه ها در اسپانیا و همچنین افزایش نرخ مالیات، شهر های مختلف اسپانیا شاهد برپائی تظاهرات های ضد دولتی بوده و روز پنج شنبه هفته گذشته یکی از بزرگترین تظاهرات های این کشور انجام شد؛ به نحوی که حتی نیروهای پلیس و آتش نشان ها نیز به معترضین پیوسته بودند.

به نوشته رویترز، در تظاهرات روز گذشته، چندین هزار نفر از مردم که از منطقه جنوبی "آندلس" و "کاتولونیا" در شمال با پای پیاده عازم مادرید شده بودند در این شهر دست به تظاهرات زدند.

لازم به ذکر است آندلس بالاترین نرخ بیکاری در اسپانیا را دارد.

کد مطلب 1655215

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