پایتخت اسپانیا بار دیگر صحنه تظاهرات ضد دولتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزارن نفر از مردم بیکار اسپانیا که با پای پیاده و پیمودن هزاران کیلومتر به مادرید آمده بودند، با پیوستن به سایر تظاهرات کنندگان نسبت به سیاست های "ماریانو راخوی" نخست وزیر، و نحوه مدیریت بحران اقتصادی کشور توسط وی دست به اعتراض زدند.

بر اساس این گزارش، از هفته گذشته و پس از تصویب طرح کاهش 65 میلیارد یورویی هزینه ها در اسپانیا و همچنین افزایش نرخ مالیات، شهر های مختلف اسپانیا شاهد برپائی تظاهرات های ضد دولتی بوده و روز پنج شنبه هفته گذشته یکی از بزرگترین تظاهرات های این کشور انجام شد؛ به نحوی که حتی نیروهای پلیس و آتش نشان ها نیز به معترضین پیوسته بودند.

به نوشته رویترز، در تظاهرات روز گذشته، چندین هزار نفر از مردم که از منطقه جنوبی "آندلس" و "کاتولونیا" در شمال با پای پیاده عازم مادرید شده بودند در این شهر دست به تظاهرات زدند.

لازم به ذکر است آندلس بالاترین نرخ بیکاری در اسپانیا را دارد.