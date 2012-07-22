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۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۹

تاکیدبرحضورنیروهای حافظ صلح؛

رییس جمهوری اندونزی خواستار پایان درگیری ها در سوریه شد

رییس جمهوری اندونزی خواستار پایان درگیری ها در سوریه شد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رییس جمهوری اندونزی با درخواست ایجاد اتحاد جهانی برای پایان دادن در جنگ داخلی در سوریه، خواستار پایان درگیری ها در این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" افزود: پایان خشونت و درگیری ها در سوریه تنها مسئولیت مردم و دولت این کشور نیست بلکه جامعه بین الملل نیز باید در این زمینه احساس مسئولیت کند.

وی با تاکید بر حضور یک نیروی حافظ صلح با نظارت سازمان ملل متحد در سوریه اظهار داشت: انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد به سرعت به راهکاری برای حل بحران در سوریه دست پیدا کند.

وی تاکید کرد: ایجاد صلح در سوریه تنها با معیار سازمان ملل متحد برای ایجاد صلح در این کشور امکان پذیر است و نباید در این مسیر از انجام هیچ اقدامی حتی اگر تغییر دولت در این کشور باشد فروگذار کرد.
 

کد مطلب 1655218

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