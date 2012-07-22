به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فولادگر شامگاه شنبه در مراسم چهارمین دوره طلیعه آموزش مبانی اندیشه اسلامی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص ریزش‌ها و رویش‌ها، اظهار داشت: امروز به واسطه مقاومت مردم ایران اسلامی درخت انقلاب اسلامی تنومند شده و ثمرات آن در انقلاب‌های منطقه قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه دشمن در جبهه اقتصادی از انواع تحریم‌ها و تهدیدات اقتصادی برای مقابله با نظام اسلامی استفاده می‌کند، افزود: ما باید در سند چشم انداز 1404 رتبه برتر علم، فناوری و اقتصاد در منطقه باشیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بخش‌های علمی و فناوری جایگاه خوبی را به دست آورده‌ایم ولی در بخش اقتصادی با مشکلاتی روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه ایران به وسیله رهبر معظم انقلاب مدیریت بیداری اسلامی را بر عهده دارد، گفت: فتنه گری های جبهه استکبار در سوریه، بحث اصلی برای محدود کردن مقاومت اسلامی و فشار بر جمهوری اسلامی است.

فولادگر ادامه داد: استکبار برای نیل به اهدافش با منسجم کردن مخالفان داخلی و خارجی و متوسل شدن به گروه‌های تروریستی پرورش یافته خود همچون القاعده به مقابله با مردم و نظام سوریه می‌پردازد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ترورهایی چون بمب گذاری در شورای امنیت سوریه همان مسائلی است که در دهه 60 در انقلاب اسلامی در بمب گذاری دفتر ریاست جمهوری شاهد آن بودیم.

ی تصریح کرد: این تلاش‌ها و هجمه ها به انقلاب اسلامی به واسطه تثبیت نظام اسلامی است و اینکه دشمن توان رویارویی با نظام اسلامی را ندارد.

فولادگر ادامه داد: قطعاً موقعیت نظام اسلامی تثبیت شده است و این مهم بعد از انتخابات مجلس نهم تجلی بیشتری داشت به گونه ای که 5+1 مذاکرات را با جمهوری اسلامی ایران از سر گرفت.

وی جنگ نرم و جنگ اقتصادی را دو راهبرد دشمن برای مقابله با نظام اسلامی برشمرد و افزود: با توجه به محتوای غنی اسلامی در جبهه جنگ فرهنگی و نرم نباید تنها به کارهای دفاعی اکتفا کرد و در حوزه های تهاجمی نیز باید وارد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رقبایی چون عربستان و ترکیه در بخش اقتصادی از ما جلوتر هستند، اضافه کرد: در این بعد مسئله بسیار مشکل است چرا که از یک سو باید به دنبال تحقق چشم انداز باشیم و از سوی دیگر با تهدیدات دشمن مواجهیم.

فولادگر گفت: تحریم‌های غرب، ساختارهای معیوب و برخی بی تدبیری‌ها در طول چند دهه انقلاب اسلامی و ضعف‌های مدیریتی و عدم نظارت، منجر به مشکلات اقتصادی امروز جامعه ما شده است.