«المعجم الموضوعی لکتاب مجموعه مصنفات شیخ الاشراق» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب چهار جلدی مجموعه مصنفات شیخ اشراق که توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به چاپ رسیده و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است، از مهمترین منابع پژوهش در فلسفه اشراق به شمار می‌رود.

مرکز پژوهشی دائره‌المعارف علوم عقلی اسلامی در راستای اهداف خود و به منظور آسان‌سازی پژوهش در حوزه فلسفه اشراق اقدام به چکیده‌نویسی و نمایه‌نویسی این اثر نموده است. جلد اول و دوم المعجم الموضوعی لکتاب «مجموعه مصنفات شیخ الاشراق» شامل نمایه‌ها و جلد سوم مشتمل بر چکیده مطالب 23 کتاب یا رساله مندرج در مجموعه مصنفات شیخ اشراق است.

جلد اول شامل التلویحات؛ المقاومات؛ المشارع و المطارحات، جلد دوم شامل حکمة الاشراق؛ رساله فی اعتقاد الحکماء؛ قصة الغربة الغربیة، جلد سوم حاوی پرتونامه، هیاکل النور، الواح عمادی، رسالة الطیر، آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، روزی با جماعت صوفیان، فی حالة الطفولیة، فی حقیقة العشق(مونس العشاق)، لغت موران، صفیر سیمرغ، بستان القلوب (روضة القلوب)، یزدان‌شناخت، رسالة الابراج و جلد چهارم نیز شامل الالواح العمادیة، کلمة التصوف و اللمحات است.



تدوین این اثر حاصل تلاش جمعی از پژوهش‌گران مرکز پژوهشی دائره‌المعارف علوم عقلی اسلامی است. انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در زمستان سال 1390 برای نخستین بار این کتاب را به چاپ رسانده است.