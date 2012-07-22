محمود شیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شکست سنگین تیم فوتبال پیکان در نخستین دیدار لیگ برتر برابر صبای قم ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان تیم پیکان در این بازی خارج از توقع و انتظار بازی کردند و صبا هم که به خوبی تیم ما را در جریان بازی آنالیز کرده بود، با ارائه یک بازی بهتر، موفق به پیروزی شد. باز هم خدا را شکر با گلهای بیشتری شکست نخوردیم.
وی افزود: این باخت یک اتفاق بود زیرا اگر بازیکنان پیکان 30 تا40 درصد از تواناییهای خود را در این بازی ارائه میکردند، بنده راحت مینشستم و بازی را میدیدم نه اینکه برای پایان مسابقه لحظه شماری کنم. البته آسیب دیدگی چند بازیکن اصلی، افت بدنی و گل زودهنگام صبا تاثیر مستقیمی در ناکامی پیکان داشت اما مطمئنا تیم ما در بازیهای آینده شرایط بهتری خواهد داشت.
مدیرعامل باشگاه پیکان با اشاره به عملکرد خوب تیم فوتبال این باشگاه در بازیهای تدارکاتی پیش فصل خصوصا مسابقاتی که در ترکیه انجام داد، اظهار داشت: در این مدت کارهای بزرگ و بازیهای منطقی و زیبایی از تیم پیکان دیدم و مطمئنم این نتیجه جزئی از اتفاقات تلخ فوتبال بود و ویسی و شاگردانش در بازی بعد این شکست را جبران میکنند.
وی با بیان اینکه در گذشته هم نشان داده است در مقابل ناکامیها و مشکلات خویشتندار است، تاکید کرد: ویسی کاملا تحت حمایت مدیران باشگاه قرار دارد. ضمن اینکه ایشان قول داده است این اولین و آخرین نتیجه بد پیکان در لیگ دوازدهم باشد.
شیعی در خصوص بحث به توافق نرسیدن فدراسیون فوتبال و صداوسیما در مورد حق پخش مسابقات لیگ تصریح کرد: قطعا تعامل فدراسیون و صداوسیما جهت پرداخت رقمی منطقی اتفاق خوبی برای فوتبال است زیرا بالارفتن رقم حق پخش برای باشگاهها خصوصا باشگاه پیکان سرنوشت ساز است. در این شرایط اقتصادی که بودجههای شرکتها بالا و پائین میشود، با مبالغ دریافتی از حق پخش به باشگاهها کمک بیشتری کرده تا بتوانند نتایج لازم را کسب کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که "اگر صداوسیما حق پخش قانونی فوتبال را ادا نکند آیا باشگاهها به این مسئله واکنش نشان خواهند داد؟"، گفت: در اتحادیه باشگاههای کشور این موضوع را بررسی و با همفکری دوستان تصمیمات لازم را اتخاذ میکنیم، البته مطمئنم این مشکل بزودی حل میشود.
مدیرعامل باشگاه پیکان پخش نشدن مسابقات را تصمیم درستی ندانست زیرا حق مردم است بازیها را تماشا کنند و همچنین در مورد برگزاری مسابقات این تیم در ورزشگاه تختی تصریح کرد: تمام هماهنگیها در این خصوص انجام شده و امیدوارم بتوانیم در بازی با تراکتورسازی میزبان خوبی باشیم و در نهایت هم نتیجه لازم را به دست آوریم.
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