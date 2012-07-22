111 هزار معلول از بهزیستی استان اصفهان خدمات دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمد زاده شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با بیان اینکه سازمان بهزیستی در چهار حوزه تخصصی توان‌بخشی، معاونت اجتماعی، پیشگیری و امور مشارکت‌های مردمی فعالیت می‌کند، اظهار داشت: سازمان بهزیستی با 59 وظیفه اصلی و 148 ریز فعالیت مشغول خدمت رسانی است.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی و توان‌بخشی به معلولان ذهنی، حرکتی، جسمی و سالمندان یکی از پرکارترین و مشکل‌ترین فعالیت‌های اداره بهزیستی است، گفت: در استان اصفهان 200 هزار معلول وجود دارد، که 111 هزار و 182 نفر از آنها از بهزیستی خدمت می‌گیرند و بهزیستی اصفهان 60 درصد از معلولان را زیر پوشش خود دارد.

مدیر کل سازمان اداره بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه اینکه در استان اصفهان 400 هزار نفر بالای 60 سال سن زندگی می‌کنند، افزود: تعدادی از این سالمندان کم توان در 26 مرکز خاص سالمندان استان نگهداری می‌شوند .

وی با اشاره به فعالیت‌های حوزه پیشگیری بهزیستی بیان داشت: مشاوره رفتاری، درمان اعتیاد، پیشگیری از معلولیت‌ها از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است.

محمد زاده ادامه داد: 61 مرکز درمان سرپایی غیر دولتی، 25 مرکز اقامتی میان مدت، 70 مرکز مشاوره حضوری، 19 پایگاه سلامت اجتماعی را از دیگر امکانات حوزه پیشگیری اداره بهزیستی استان اصفهان است.

یادآور شد: 288 مرکز در حوزه پیشگیری مشغول فعالیت هستند و حدود 800 هزار نفر از افراد سالم تحت آموزش‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه در معاونت امور مشارکت‌های مردمی بهزیستی 5 هزار مسکن تحویل مردم داده‌ایم، گفت: بیش از 6 هزار اشتغال در این بخش ایجاد کرده‌ایم.

وی ادامه داد:در حوزه معاونت اجتماعی 12 واحد خدمات مددکاری سیار، 12 مرکز اورژانس اجتماعی و شماره 123، و نیز 12 مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق فعالیت می‌کنند.

