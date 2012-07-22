150 میلیون ریال اثر در نمایشگاه فروش آثار هنری خراسان شمالی به فروش رفت

ابوالحسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه فروش آثار هنری هنرمندان خراسان شمالی (اکسپو) با 445 اثر از 52 هنرمند از تارخ 10 الی 31 تیر ماه در محل نگارخانه بجنورد برگزار شد.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف گسترش هنرهای تجسمی و حمایت از هنرمندان خراسان شمالی در رشته‌های طراحی، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، عکس، گرافیک، کاریکاتور، یادمان و تندیس بر پا شده بود و به مدت 21 روز نیز در معرض بازدید عموم قرار داشت.

حیدری افزود: در این نمایشگاه در مجموع 35 اثر هنری به ارزش 15 میلیون و 380 هزار تومان به فروش رسید.

وی گفت: از این میزان 14 میلیون تومان توسط ادارات و نهادهای دولتی و در راستای اجرای دستورالعمل خرید آثار هنری از محل یک دهم درصد اعتبارات عمرانی خرید شد و حدود یک میلیون و 300 هزار تومان نیز توسط افراد عادی خریداری شد.

به گفته حیدری ارزش کل آثار هنری موجود در نمایشگاه حدود 150 میلیون تومان بوده که بر این اساس تنها 10 درصد میزان ارزش آثار هنری موجود، توسط مردم و نهادهای دولتی خریداری شد.

این مسئول افزود: سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان نوسازی مدارس، اداره کل بهزیستی و شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 7 دستگاه دولتی بوده که اقدام به خرید آثار هنری کرده‌اند.

یادآور می‌شود ماده 119 قانون بودجه سال 90 تاکید کرده است که تمامی دستگاه‌ها و موسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظفند حداقل یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند.

این آثار الزاما باید تولید هنرمندان داخل کشور بوده و شامل آثار طراحی، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، عکس، گرافیک، کاریکاتور، آثار حجمی، یادمان تندیس، سفال و سرامیک، هنرهای سنتی و صنایع دستی و ... می‌شود.

این دستورالعمل تنها در بودجه سال 90 پیش بینی شده بود و تمامی دستگاه‌های دولتی نیز ملزم به اجرای آن شده بودند، اما با توجه به اینکه بنا به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی میزان یک دهم درصد اعتبارات عمرانی دستگاه‌های استان حدود 500 میلیون تومان می‌شود که باید حداقل نیمی از آن یعنی 250 میلیون تومان را صرف خرید آثار هنری کنند؛ هنوز راه درازی برای ادای دین دستگاه‌های دولتی خراسان شمالی به فرهنگ و هنر باقی مانده است.

میزان کل خرید دستگاه‌های دولتی استان در این نمایشگاه تنها 14 میلیون تومان بوده و هنوز تا خرید 250 میلیون تومان فاصله زیادی است.

البته در روزهای گذشته با تصویب مجلس شورای اسلامی مهلت خرید آثار هنری توسط دستگاه‌های دولتی به مدت 2 ماه دیگر تمدید شد و در صورت عدم خرید آثار هنری در این فرصت، اعتبار مذکور برگشت می‌خورد.

اکنون بنا به گفته سرپرست معاونت امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، احتمالا 20 روز دیگر نمایشگاه فروش آثار هنری در خراسان شمالی برای بار دوم برپا می‌شود.

فرصتی که بر اساس آن دستگاه‌های دولتی می‌توانند دین اجباری و الزامی خود را به فرهنگ و هنر ادا کرده و از طرف دیگر هنرمندان خراسان شمالی نیز بتوانند با خاطری آسوده‌تر به خلق آثار جدید بیندیشند.