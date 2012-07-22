تولید روزانه بنزین در هرمزگان به 50 میلیون لیتر خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی پیش ازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سه طرح پالایشگاهی کشور از طرحهای مهر ماندگار در هرمزگان در حال اجرا است.

عزیزی افزود: 9 طرح پالایشگاهی مهر ماندگار با حدود پنج هزار میلیارد تومان تا خرداد سال آینده در کشور به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: از این 9 طرح سهم هرمزگان 3 طرح است که شامل بهینه سازی پالایشگاه لاوان، بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس و ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس است.

عزیزی با بیان اینکه طرح بهینه سازی پالایشگاه لاوان با 240 میلیارد تومان سرمایه گذاری و 92 درصد پیشرفت تا پایان شهریور امسال به بهره برداری می رسد، ابراز داشت: با بهره برداری از این طرح تولید بنزین در این پالایشگاه از روزانه یک میلیون لیتر به دو میلیون و 800 هزار لیتر افزایش می یابد.

وی افزود: 51 درصد از عملیات ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس نیز با بیش از سه هزار و 547 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.

استاندار هرمزگان ادامه داد: این پالایشگاه با هدف پالایش 360 هزار بشکه میعانات گازی تولید 36 میلیون لیتر بنزین در روز و 14 میلیون لیتر گازوئیل سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی ابراز داشت: با اجرای طرح افزایش ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه بندرعباس نیز تولید بنزین از 8.5 به 12.5 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: این طرح از سال 86 با سرمایه گذاری سه هزار و 785میلیارد ریال و 325 میلیون یورو آغاز شده و 67 درصد آن اجرا شده است.

عزیزی عنوان کرد: استان هرمزگان با 450 طرح ماندگار و اختصاص 150 هزار میلیارد ریال بیشترین طرح مهر ماندگار را در بین استان ها دارد.