تقسیم بندی سلفیت؛ از جریانهای سنتی تا مارکسیست سلفی

ضرورت شناخت تفاوت های درون گروهی سلفیت بدین جهت است که میان گرایش های گوناگون سلفیت خلط نشود و فاصله فکری هر کدام تا باورهای خود را بهتر شناخته، بتوانیم به شکل منطقی استراتژی مناسب را در برخورد با هر یک از گروهها اتخاذ نماییم.

از سوی دیگر باید فضای فکری جهان اسلام و نگاه نخبگان معاصر را به جریان سلفی گری به شکل دقیق بازشناسی نماییم تا سطح مقبولیت سلفیت یا مقابله با این جریان در میان اندیشمندان معاصر شناسایی شود.

«نواف قدیمی» یکی از نویسندگان و پژوهشگران عربستان معتقد است: واژه «السلفیه» به عنوان واژه ای که بیانگر مکتبی عقیدتی یا منظومه ای عقلی که در دلایل خود به مبانی و معیارهایی تکیه داشته باشد، نوپدید است و استعمالی جدید می باشد. در میراث فکری کهن، واژه «اهل حدیث» بیانگر این مکتب فکری بوده که یکی از گرایشهای اهل سنت و جماعت و در مقابل مکتب اهل رأی می باشد.

ولی اصطلاح سلفی گری امروز در زمینه های گوناگونی به کار برده می شود. گاهی بیانگر تکیه بر میراث فکری است و به این معنا در برابر واژه هایی مانند «پیشرو»، «نوگرا» و واژه های دیگر از این دست قرار می گیرد. بسیاری از پژوهشگران جهان عرب همانند «جورج طرابیشی» و «عزیز نعمه» این تعریف را پذیرفته اند.

در برخی موارد هم خارج از چارچوب التزام به میراث فکر دینی به کار برده می شود ممکن است اصطلاح سلفی را حتی برای کسانی که بیرون از جریان اسلامی هستند به کار ببرند مانند «مارکسیست سلفی» یا «پان عربیست سلفی» به معنای شخصیتی که دیدگاه های اساسی مذهب، مکتب یا حزب خاصّی را مبنای خود قرار داده و نظریات نوگرا را نمی پذیرد.

برخی از محققان مانند محمد عابد الجابری و فهمی جدعان و ... و همچنین برخی غربیان واژه سلفی گری را برای تمامی جریانهای اسلام گرا، با تمامی تنوع موجود در آن به کار می برند. اینان معتقدند هر شخصیت اسلامگرا، ضرورتا سلفی است زیرا با متن مبنایی کهن یعنی کتاب و سنت مرتبط است. مبنایی بودن کتاب و سنت نیز به جهت این است که تمام جریان های اسلامی بر محوریت آن توافق نظر دارند.

براساس این معنا، تمامی جریان های متنوع اسلامی سلفی هستند مانند اخوان المسلمین(با تمامی مکاتبش)، جریانهای سلفی سنّتی، جریانهای جهادی، جماعت تبلیغ، حزب تحریر، جنبش های گذر کرده از چارچوب های سنتی مانند «العداله و التنمیه» ترکیه و مغرب، «النهضه» در تونس، «الوسط» مصر و ... تمامی این جنبش ها و حرکت ها، همگی بیانگر گوناگونی و تنوع درون چارچوب سلفی گری هستند، ولی در دایره اسلامگرایان، این واژه بیانگر معنای مشخصی تری است و بسیاری از جنبش ها، احزاب و گروه های اسلامی از این دایره بیرون هستند.

به شکل خلاصه این واژه بیانگر استمرار طبیعی مکتب اهل حدیث است. این گرایش مبانی اعتقادی را به شکل تفصیلی، بر اساس مبانی اهل حدیث روشن می کند و به شکل طبیعی بر خلوص اعتقادی در تعامل خود با گرایشهای مخالف، در درون صفوف اسلامگرایان تاکید دارد. همچنین بر مرجعیت سلف در تعامل با تمامی مسایل و امور تاکید می کند، به گونه ای که از محدوده دیدگاه های رایج نزد سلف بیرون نمی رود و در صورت اختلاف سلف بر دو دیدگاه، تأسیس دیدگاه سوم را جایز نمی داند....

به همین جهت بیشتر سلفی گرایان، برخی دستآوردهای فکری و سیاسی جدید مانند دموکراسی، جامعه مدنی و ... را نپذیرفته، چنین تولیدات فکری و روشهایی را بدعتی دانسته که در میراث اسلامی از آن خبری نبوده و در فضای سیاسی رایج سلف وجود نداشته است.

سلفیت، در دوران معاصر را می توان به سه گرایش اصلی، سلفیت علمی یا حکومتی، سلفیت اصلاحی وسلفیت جهادی تقسیم بندی نمود که در بحث های بعدی به آنها خواهیم پرداخت.