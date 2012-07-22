9 قرارداد راکد در شهرکها و نواحی صنعتی گلستان فسخ شد

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری حلسه هیئت حل اختلاف و داوری اظهار داشت:

مساحت قراردادهای فسخ شده بالغ بر 39 هزار مترمربع است که پس از طی مراحل قانونی ، قابلیت واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری جدید را خواهد داشت.

بیرودیان افزود: این اقدام در راستای ضرورت نظارت و کنترل دقیق و به موقع بر انجام تعهدات طرف های قرارداد صورت گرفته است.

وی یادآور شد: از 28 پرونده بررسی شده در هیئت حل اختلاف و داوری در این مدت، 9 قرارداد فسخ، 11قرارداد اعطاء مهلت ، 7 قرارداد رای خاص و یک قرارداد نیز تجدید وقت انجام شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان ادامه داد: باتوجه به ابلاغ آرای صادره به طرفهای قرارداد و نیز ارسال رونوشت آنها به شهرکها و نواحی صنعتی، ضروری است سرپرستان شهرکهای صنعتی نهایت دقت و کنترل لازم را به ویژهع نسبت به مواردی که اعطاء مهلت شدند را داشته باشند تا در صورت عدم ایفاء تهدات ، اقدام لازم برای فسخ قرارداد انجام شود.

وی گفت: وصول مطالبات معوقه واحدهای صنعتی یکی از اقدامات دیگری است که از سوی این شرکت به طور جدی پیگیری می شود که با تشکیل 5 جلسه کمیته وصول مطالبات، بخشی از مطالبات معوقه واحدهای صنعتی تعیین تکلیف شد.

بیرودیان تاکید کرد: تعامل و مشارکت واحدهای تولیدی و صنعتی برای پرداخت اقساط بدهی های خود، موجبات خدمت رسانی بهتر را برای سرمایه گذاران صنعتی فراهم خواهد آورد.

وی با اشاره به آمادگی این شرکت برای واگذاری زمین به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی استان گفت: در اغلب شهرکها و ناحیه های صنعتی خوزستان این آمادگی وجود دارد که زمین مورد نیاز به سرمایه گذاران واگذار شود.

وی افزود: همه زیرساختهای لازم از جمله برق، گاز، آب، تصفیه خانه و جاده دسترسی در شهرکهای صنعتی خوزستان ایجاد شده و هیچ مشکل و مانعی برای احداث واحدهای صنعتی و تولیدی وجود ندارد.