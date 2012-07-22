حسین مقدم نیا در گفتگو با مهر، درخصوص ابلاغ بخشنامه جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی وضعیت قیمت مرغ در بازار اظهارداشت: تاکنون هیچ بخشنامه ای در این رابطه به دست ما نرسیده است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر وضعیت نهاده ها به ویژه نهاده کنجاله سویا و همچنین وضعیت قیمتی مرغ در بازار دارای ابعاد تازه تری شده است، گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده، قرار است همه اتحادیه ها و تشکلهای مرغداران گوشتی سه شنبه این هفته جلسه ای را در رابطه با موضوعات مرتبط با این صنعت با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه در ریاست جمهوری داشته باشند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با بیان اینکه در این جلسه به طرح مشکلات و ارائه راهکارهای صنعت پرورش مرغ گوشتی کشور خواهیم پرداخت، گفت: هم اکنون درحال جمع آوری اطلاعات، اسناد و مدارک در این رابطه برای ارائه در این جلسه هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این جلسه به رفع مشکلات تولیدکنندگان صنعت پرورش مرغ کشور در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی کمک کند.

به گزارش مهر، در حال حاضر قیمت مرغ دولتی و بازار به ترتیب 4700 و 7000 تومان گزارش شده است.

