ازدواج فامیلی از علل شیوع ناهنجاریهای فک در ایران

دکتر مهتاب نوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کشور ما متشکل از قومیتهای مختلف اعم از ترک، کرد، لر و... است که به مرور زمان با ازدواجهای مختلف اختلاط این قومیتها زیاد شده و در پی آن ناهنجاریهای فکی اوج گرفته است و با مهاجرت این مسئله روز به روز بیشتر هم میشود.
این متخصص ارتودنسی، تغذیه را عامل دیگری در ناهنجاریهای فکی دانست و افزود: به مرور در طول قرنها غذای انسان نرمتر شده و فک در این راستا تحرک کمتری دارد. در نتیجه عضلات فکی کمتر کار میکنند و رشد آن گونه که باید اتفاق نمیافتد.
به گفته دانشیار گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، طی تحقیقات جدید مشخص شده که تغذیه با شیر مادر علاوه بر خواص خود شیر سبب گسترش کام کودک و کاهش ناهنجاری فکی نوزاد میشود چرا که عضلات فکی هنگام خوردن شیر مادر تقویت میشود.
نوری تصریح کرد: این در حالی است که نوزادانی که با شیشه شیر تغذیه میشوند فقط با مکیدن سرشیشه حجم زیادی از شیر را به راحتی دریافت میکنند و فک تحرک چندانی ندارد در حالی که نوزاد برای خوردن شیر از سینه مادر باید فشار بیشتری به فک خود برای دریافت شیر بیاورد و ناهنجاری فک در کودکانی که از شیر مادر تغذیه میشوند کمتر است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سرشیشههایی با عنوان ارتودنسی در بازار چه تفاوتی با سرشیشههای معمولی دارند گفت: این گونه سرشیشهها از نظر علمی تایید نشدهاند و تأثیر آنها بر روی فک با سرشیشههای معمولی هیچ فرقی ندارد چرا که سرشیشه در هر صورت یک جسم خارجی در فک محسوب میشود و نوزاد با هر بار مکیدن حجم زیادی شیر را به راحتی دریافت میکند.
نوری با اعلام اینکه آمار ناهنجاری فک پایینی در ایران از کشورهای اروپایی بیشتر است، افزود: یک یا دو درصد از مردم اروپا دچار این ناهنجاری هستند در حالی که میانگین کشوری در ایران به خصوص در استانهای شمالی در حدود 12 درصد گزارش شده است.
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