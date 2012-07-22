محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره جزئیات تولید برخی از لوازم خانگی کم مصرف برق در داخل کشور، گفت: برای نخستین بار از کولرهای آبی با رتبه مصرف انرژی A و B رونمایی شده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه استفاده از این نسل جدید کولرهای آبی با برند ایرانی منجر به کاهش 50 درصدی مصرف برق مشترکان خانگی و تجاری در فصل تابستان خواهد شد، تصریح کرد: همچنین برآوردهای انجام گرفته نشان می دهد این کولرها منجر به کاهش 25 درصدی بار مالی قبوض برق در فصل تابستان خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین از اجرای طرحی با مشارکت 6 دستگاه و نهاد دولتی برای جمع آوری لوازم خانگی پر مصرف برق در بازار خبر داد و افزود: طرحی با مشارکت وزارت نیرو، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، گمرک، استاندارد و معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای جمع آوری لوازم خانگی کم مصرف برق آغاز شده است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین سیاست های اجرای این طرح کاهش سرانه مصرف انرژی و برق در سطح کشور است، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود با اجرای این طرحها به سمت استانداردهای جهانی مصرف برق و انرژی نزدیک شویم.

بهزاد با بیان اینکه پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سرانه مصرف برق و انرژی مشترکان خانگی از 2900 به 2500 کیلو وات ساعت در سال کاهش یافته است، بیان کرد: با اجرای برخی از سیاست‌های جدید کاهش متوسط مصرف سالانه برق مشترکان به 2200 کیلو وات ساعت در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر نیرو با یادآوری اینکه پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها متوسط مصرف برق و انرژی مشترکان خانگی و تجاری حدود 10 درصد کاهش یافته است، تاکید کرد: با این وجود پتانسیل کاهش 20 درصدی مصرف برق در این بخش وجود دارد.