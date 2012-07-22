اختلاف نظر اعضای هیئت امنا آفت مدیریت مساجد اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وحدت مشهوری نظری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هم اندیشی با هیئت امنای مساجد اردبیل گفت: هیئات امنا مساجد باید روابط حسنه ای با یکدیگر داشته باشند تا با هم اندیشی اعضای بتوان مساجد را مدیریت و برنامه های مدنظر را اجرا کرد.

وی با اشاره به مثبت بودن کارهای اجرایی با محوریت مساجد در کشور و استان تصریح کرد: در طول تاریخ هر حرکتی که از مسجد شروع شده همیشه همراه با خیر و برکت بوده و نتیجه و فرجام کار رضایت بخش است، بنابراین باید کارهای مسجد محور بدون اختلافات اجرا شده و اختلاف نظرها مانع حرکات مسجد محور نشود.

مشهوری نظری با بیان اینکه عمران و آبادانی مساجد یکی از اهداف سازمان اوقاف و امور خیریه است، افزود: کسانی که در راه عمران و آبادانی مساجد خدمت می کنند همیشه دارای ویژگیهای خداپسندانه ای همچون ایمان به خدا و آخرت، اقامه و برپایی نماز و پرداخت زکات بوده اند که این ویژگیها قابل توجه و قابل اعتماد است.

وی با بیان اینکه کسانی که با خدا معامله می کنند و زندگی و کار خود را وقف امورات خیریه و عبادات می کنند به یقین در آخرت ضرر نمی کنند، ادامه داد: خداوند به این گروه بشارت داده و اینان نیازی به پاداشهای دنیوی و مادی ندارند و در این دنیا نیز از هدایت یافتگان می باشند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به فرا رسیدن ماه رمضان گفت: تمامی مساجد استان آماده برگزاری برنامه ها و مراسمات این ماه پر خیر و برکت هستند و در اکثر مساجد این استان کلاسهای آموزش قرآن، تفاسیر، خواندن دعاها و اعمال مستحب این ماه برگزار خواهد شد.

وی تمیز بودن مساجد و استنشاق بوی خوش از مساجد را خواسته مردم از هیئت امنا برشمرد و تصریح کرد: عدم رعایت اصول بهداشتی در مساجد و فضای آن در ایران اسلامی یک عیب بزرگ به شمار می رود، بنابراین باید در این زمینه تلاش بیشتری کرد.