تحصیل در هنرستانها سه ساله می شود

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: با اجرای طرح 3-3-6 دانش آموزان هنرستانی به جای دو سال، باید سه سال تحصیل کنند که این موضوع به دانش تخصصی آنها کمک بسیار زیادی می کند.

وی ادامه داد: هم اکنون دانش آموزانی که در پایه ششم ابتدایی تحصیل می کنند، اگر در مقطع دبیرستان رشته های فنی – حرفه ای را انتخاب کنند، ملزم به گذراندن سه سال دوره تحصیلی هستند.

سحرخیز درباره تغییرات کتابهای فنی - حرفه ای و کار و دانش گفت: بخشی از تغییرات محتوای کتابها در اختیار آموزش و پرورش است و بخش دیگر را باید سازمان فنی حرفه ای براساس استانداردهای روز دنیا تغییر دهد که چنانچه تغییراتی در سطح بین المللی در این رشته های ایجاد شود، قطعاً در هنرستانهای فنی- حرفه ای و کار و دانش لحاظ خواهد شد.

رشد 7 درصدی تحصیل در رشته های کار و دانش در سال آینده

توسعه و تجهیز رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش از جمله مهمترین برنامه های معاونت آموزش متوسطه است و با توجه به آیین نامه آموزشی جدید مقطع متوسطه پیش بینی می کنیم که تمایل به رشته های کار و دانش برای سال تحصیلی آینده 7 درصد رشد پیدا کند.

وی با بیان اینکه برای تشویق دانش آموزان باید هنرستانها تجهیز شود، افزود: به منظور تجهیز شدن هنرستانها نیازمند کمک های مردمی و دولتی هستیم و همانگونه که دولت هشت میلیارد دلار برای مدرسه سازی هزینه کرد، اکنون نیز باید در بخش تجهیز هنرستانها اقدامات جهادی صورت گیرد.

این مقام مسوول در آموزش و پرورش کمک های مردمی را شامل کمک های داوطلبانه، پرداخت هزینه برای کلاسهای فوق برنامه عنوان کرد و افزود: کمکهای دولتی نیز شامل پرداخت سرانه مدارس است.

به گفته سحرخیز، آموزش و پرورش به منظور تجهیز هنرستان های کار و دانش و فنی – حرفه ای برای سال تحصیلی جدید 31 میلیارد تومان هزینه می کند اما این میزان کافی نیست و باید مردم و دولت نیز در این حوزه مشارکت گسترده ای کنند.



نجات کشور در گرو توسعه رشته های فنی - حرفه ای است

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نجات کشور در گرو توسعه رشته های فنی – حرفه ای و کار و دانش است، تصریح کرد: با توجه به مشکلات و معضلات شغلی درصد کمی از دانش آموزان باید در رشته های ریاضی، تجربی و یا انسانی تحصیل کنند و تعداد بسیار زیادی از دانش آموزان باید رشته های فنی حرفه ای و کار و دانش را برای تضمین آینده شغلی خود انتخاب کنند که این همه، نیازمند توسعه هنرستان هاست.

وی ادامه داد: به همین منظور و با توجه به نیازهای شغلی و توسعه رشته‌های متناسب با آن ضروری است در هر استان سند توسعه استانی براساس آمایش منطقه و نیاز بازار کار از طریق انجام پژوهش‌های استانی تنظیم شود.