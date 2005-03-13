كوهپيمايي سه هزارنفري به مناسبت روز ملي شدن صنعت نفت

به گزارش خبرگزاري " مهر" مجيد رجايي رييس امور و ورزش شركت ملي نفت ايران در گفتگويي اعلام كرد: روز جمعه به مناسبت سالروز ملي شدن صنعت نفت كاركنان وخانواده هاي آنان درحركتي نمادين در كوهپيمايي شركت كردند و اين روز را گرامي داشتند.

وي درادامه افزود: امور ورزش شركت ملي نفت سعي و كوشش فراواني جهت ايجاد روح نشاط و سالم سازي كاركنان دارد و طي هفته گذشته دو همگاني خوبي در سطح كشور برگزار كرديم و در ورزش حرفه اي نيز سال خوبي را در رشته هاي كشتي ، تنيس روي ميز ، بسكتبال ، كاراته ، كونگ فو ، جودو و فوتبال و فوتسال پشت سر گذاشتيم و عملكرد بسيار خوبي داشتيم.

رجايي ادامه داد: همچنين درسال 83 ، 75 نفرازقهرمانان ملي دررشته هاي مختلف ورزشي دراين وزارتخانه استخدام شده اند و مشغول بكارهستند.

وي درخاتمه خبرتجليل ازورزشكاران و مربيان نخبه دراين وزارتخانه را در سال آينده داد. اين مراسم ارديبهشت سال 84 برگزار خواهد شد.