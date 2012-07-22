برگزاری 20 محفل انس با قرآن در امامزادگان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در ایام ماه مبارک رمضان 20 محفل انس با قرآن کریم در امامزادگان و بقاع متبرکه استان برگزار می گشود.
محمد کوهساری کارشناس مسئول روابط عمومی اوقاف گلستان در این زمینه گفت: در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ و معارف ناب قرآنی و هم زمان با ماه نزول قرآن 20محفل انس با قرآن کریم در آستان مقدس امامزادگان استان برگزار می گردد.
مسئول روابط عمومی اوقاف گلستان افزود: از این تعداد چهار محفل انس با قرآن در14 و 15 ماه مبارک رمضان و با حضور قاریان مصری به ترتیب در امامزاده مجید ع کردکوی، امامزاده عبدالله ع گرگان و امامزادگان آق امام آزادشهر و یحیی بن زید ع گنبد برگزار خواهد شد.
تربیت 11 هزار قاری در گلستان
مسئول فرهنگی اداره کل اوقاف و امورخیریه گلستان گفت: اداره کل اوقاف استان گلستان باید تاپایان سال جاری، 11هزار و 200 حافظ و قاری را تربیت کند که این رقم باید تا پایان سال 94 به دو میلیون نفر رسد.
حجت الاسلام حسن دارابی گفت: در بحث زکات، وقف و موقوفات باید زمینه آن محیا شود و باید در این زمینه ها کارهای زیاد انجام گیرد.
نظر شما