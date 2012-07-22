برگزاری 20 محفل انس با قرآن در امامزادگان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در ایام ماه مبارک رمضان 20 محفل انس با قرآن کریم در امامزادگان و بقاع متبرکه استان برگزار می گشود.

محمد کوهساری کارشناس مسئول روابط عمومی اوقاف گلستان در این زمینه گفت: در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ و معارف ناب قرآنی و هم زمان با ماه نزول قرآن 20محفل انس با قرآن کریم در آستان مقدس امامزادگان استان برگزار می گردد.

مسئول روابط عمومی اوقاف گلستان افزود: از این تعداد چهار محفل انس با قرآن در14 و 15 ماه مبارک رمضان و با حضور قاریان مصری به ترتیب در امامزاده مجید ع کردکوی، امامزاده عبدالله ع گرگان و امامزادگان آق امام آزادشهر و یحیی بن زید ع گنبد برگزار خواهد شد.

تربیت 11 هزار قاری در گلستان

مسئول فرهنگی اداره کل اوقاف و امورخیریه گلستان گفت: اداره کل اوقاف استان گلستان باید تاپایان سال جاری، 11هزار و 200 حافظ و قاری را تربیت کند که این رقم باید تا پایان سال 94 به دو میلیون نفر رسد.



حجت الاسلام حسن دارابی گفت: در بحث زکات، وقف و موقوفات باید زمینه آن محیا شود و باید در این زمینه ها کارهای زیاد انجام گیرد.

وی با بیان اینکه 98 درصد از موقوفات در زمینه مراسم عزاداری ها امام حسین (ع) انجام می شود، افزود: با توجه به آسیب های موجود، باید علما و مبلغان در امر به روز رسانی وقف کار کنند.

وی به اجرای طرح دیه ماندگار اشاره کرد و گفت: این طرح از سوی سازمان اوقاف با نظرات بزرگان قوم در عرصه های فرهنگی پیشنهاد شده است. بعضی از مردم در گرفتن دیه صرف نظر می کنند و آن را پذیرا نیستند و ما سعی داریم تا در این زمینه فرهنگ سازی کنیم و آن را در زمینه ازدواج، بورس تحصیلی، کمک هزینه خرید منزل و غیره را خیرات کنیم.

تشریح برنامه های تلاوت قرآن کریم در جوار امامزادگان وبقاع متبرکه گلستان

برنامه های تلاوت قرآن کریم با حضور قاری مصری در جوار امامزادگان وبقاع متبرکه استان گلستان تشریح شد.

در روز چهاردهم ماه مبارک رمضان ( امامزاده مجید کردکوی و آستان مقدس امامزاده عبدالله ع گرگان)میزبان تلاوت قرآن کریم قاری مصری می باشند و همچنین تلاوت آیات قرآن کریم در روزنوزدهم ماه مبارک رمضان در جوار امامزادگان آق امام آزادشهر و یحیی بن زید (ع) گنبد برگزار می شود.