150 خانوار سیل‌ زده روستای بوژمهران ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا صبح یکشنبه در شورای اداری نیشابور در تالار شهید عابد این فرمانداری اظهارکرد: هنوز آثار آسیب‌های وارده از زلزله و سیل در روستاهای شهرستان هست.

وی با اشاره به تورم موجود در بازار افزود: بعضی از این شرایط به علت تحمیل تحریم‌هاست ولی آن بخش که به عهده مدیران داخل نظام است اگر درست مدیریت شود به کاهش اثرات تحریم‌ها کمک می‌کند.

وی اظهار داشت: اگر اشتغال‌زایی درست تعریف و سرمایه ایرانی متمرکز شود می‌تواند شعار محوری سال انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری محقق شود.

وی با اشاره به ابلاغ بودجه سال 91 به شهرستان‌ها، تاکید کرد: شهرستان نیشابور با ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که دارند می‌توانند شایسته بهترین موقعیت‌ها باشد.

وی با اشاره به مطالعه آمار و جداول جزوات دفتر ارزشیابی وزارت کشور گفت: فرمانداری نیشابور جایگاه ویژه‌ای در شاخص‌های سیاسی، اجتماعی، اداری، برگزاری انتخابات داشته است.