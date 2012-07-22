گزارش سیمای اقتصاد ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این گزارش در برگیرنده 8 شاخص معتبر جهانی شامل شاخص رقابت­پذیری جهانی، توسعه نیروی انسانی، فضای کسب و کار، رونق اقتصادی، آزادی اقتصادی، آمادگی شبکه، استعداد جهانی و نوآوری جهانی و نیز یک شاخص پایه، یعنی تولید ناخالص داخلی (GDP) است که ضمن معرفی هر یک از این شاخص­ها، رتبه کشورها و ایران در جهان و منطقه و تحلیل نقاط قوت و ضعف کشورمان در هر یک از این شاخص­ها آمده است.

این محصول اولین گزارش جامع و تحلیلی شاخص‌های جهانی صنعت و اقتصاد است که به ارائه اطلاعات جامع از وضعیت اقتصادی ایران از منظر بین‌الملل پرداخته و با هدف کمک به سیاست گزاران و مدیران ارشد کشور در تصمیم گیری های کلان منتشر شده است.

سرفصل های محتوای این گزارش شامل معرفی شاخص های جهانی، رتبه بندی کشورهای جهان در هر یک از شاخص ها، رتبه ایران در جهان و منطقه، تحلیل وضعیت ایران در هر یک از شاخص ها و زیرشاخصها، اولویت های بهبود و واژه نامه و اصطلاح نامه اقتصادی است.

به طور کلی شاخص­ها از ابزارهای بسیار مهم مدیریتی در اندازه­گیری میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و درک موقعیت فعلی به شمار می­رود که انتخاب مناسب، اندازه­گیری به موقع آن و بدنبال آن تعریف برنامه­های بهبود و اجرای این برنامه­ها، تاثیر بسزایی در ارتقای سطح تصمیم گیری های اقتصادی دارد بطوریکه نهادهای معتبر بین­المللی از جمله سازمان ملل متحد، مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی سالیانه اقدام به انتشار شاخص­های مختلفی در حوزه­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نموده و کشورهای مختلف جهان را بر اساس این شاخص­ها رتبه­بندی نموده و بعضا تحلیل­هایی در این زمینه­ها ارائه می­کنند.

مرکز ارزیابی و تحلیل صنعت و اقتصاد به عنوان کانونی دانش بنیان با سازماندهی و بهره گیری از شبکه ارزیابان و تحلیلگران خبره، در قالب یک SBU در سازمان مدیریت صنعتی راه اندازی شده و مبادرت به پیمایش، پایش و تجزیه و تحلیل محیط واقعی صنعت و اقتصاد نموده و در این راستا خدمات و محصولات خود را در قالب سه سرفصل اصلی شامل رصد و پایش صنعت و اقتصاد، خدمات داده و پیمایش آماری و پژوهش و تحلیل های صنعتی و اقتصادی دنبال می‌کند.

همچنین تهیه گزارشات تحلیل صنعت و نیز تهیه، تامین و ترجمه جدیدترین گزارشات تحلیلی مؤسسات معتبر بین المللی در حوزه های صنعت، اقتصاد و سیاست بر اساس نیاز نهادهای متقاضی در کشور از جمله خدمات علمی این مرکز است.