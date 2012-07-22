گزارش سیمای اقتصاد ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این گزارش در برگیرنده 8 شاخص معتبر جهانی شامل شاخص رقابتپذیری جهانی، توسعه نیروی انسانی، فضای کسب و کار، رونق اقتصادی، آزادی اقتصادی، آمادگی شبکه، استعداد جهانی و نوآوری جهانی و نیز یک شاخص پایه، یعنی تولید ناخالص داخلی (GDP) است که ضمن معرفی هر یک از این شاخصها، رتبه کشورها و ایران در جهان و منطقه و تحلیل نقاط قوت و ضعف کشورمان در هر یک از این شاخصها آمده است.
این محصول اولین گزارش جامع و تحلیلی شاخصهای جهانی صنعت و اقتصاد است که به ارائه اطلاعات جامع از وضعیت اقتصادی ایران از منظر بینالملل پرداخته و با هدف کمک به سیاست گزاران و مدیران ارشد کشور در تصمیم گیری های کلان منتشر شده است.
سرفصل های محتوای این گزارش شامل معرفی شاخص های جهانی، رتبه بندی کشورهای جهان در هر یک از شاخص ها، رتبه ایران در جهان و منطقه، تحلیل وضعیت ایران در هر یک از شاخص ها و زیرشاخصها، اولویت های بهبود و واژه نامه و اصطلاح نامه اقتصادی است.
به طور کلی شاخصها از ابزارهای بسیار مهم مدیریتی در اندازهگیری میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و درک موقعیت فعلی به شمار میرود که انتخاب مناسب، اندازهگیری به موقع آن و بدنبال آن تعریف برنامههای بهبود و اجرای این برنامهها، تاثیر بسزایی در ارتقای سطح تصمیم گیری های اقتصادی دارد بطوریکه نهادهای معتبر بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی سالیانه اقدام به انتشار شاخصهای مختلفی در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نموده و کشورهای مختلف جهان را بر اساس این شاخصها رتبهبندی نموده و بعضا تحلیلهایی در این زمینهها ارائه میکنند.
مرکز ارزیابی و تحلیل صنعت و اقتصاد به عنوان کانونی دانش بنیان با سازماندهی و بهره گیری از شبکه ارزیابان و تحلیلگران خبره، در قالب یک SBU در سازمان مدیریت صنعتی راه اندازی شده و مبادرت به پیمایش، پایش و تجزیه و تحلیل محیط واقعی صنعت و اقتصاد نموده و در این راستا خدمات و محصولات خود را در قالب سه سرفصل اصلی شامل رصد و پایش صنعت و اقتصاد، خدمات داده و پیمایش آماری و پژوهش و تحلیل های صنعتی و اقتصادی دنبال میکند.
همچنین تهیه گزارشات تحلیل صنعت و نیز تهیه، تامین و ترجمه جدیدترین گزارشات تحلیلی مؤسسات معتبر بین المللی در حوزه های صنعت، اقتصاد و سیاست بر اساس نیاز نهادهای متقاضی در کشور از جمله خدمات علمی این مرکز است.
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