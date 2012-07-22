واشنگتن دی سی آلوده ترین شهر آمریکا به HIV است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فرانس 24 اعلام کرد: یافته های در جهان حاکی از آن است که تعداد افراد آلوده به ایدز در جهان کاهش داشته اما این بیماری همچنان یک خطر محسوب می شود.

این شبکه می گوید : در بین شهرهای آمریکا واشنگتن دی سی بیشترین آلودگی به اچ آی وی را دارد و سه درصد از ساکنان این شهر آلوده به ایدز هستند.

در این گزارش عنوان شده است که سیاه پوستان بیشترین سهم ایدز و آلودگی به اچ آی وی. را در آمریکا دارند.

این شبکه همچنین اعلام کرد: از هر هشت زن سیاه پوست در واشنگتن یک نفر به این میکروب آلوده هستند و این بیماری به یکی از بیماری های مهلک برای زنان این شهر تبدیل شده است. زنانی که بیشتر آنها در مناطق فقیر نشین این شهر زندگی می کنند.

گزارش این شبکه در حالی پخش می شود که سازمان ملل متحد قرار است نوزدهمین کنفرانس بین المللی ایدز را این هفته در واشنگتن برگزار کند.

سازمان ملل متحد همچنین روز چهارشنبه گزارش جدیدی منتشر کرد که نشان می دهد هشت میلیون نفر در حال حاضر درمان ضد ویروسی دریافت می کنند و اینکه هزینه داخلی برای مقابله با ایدز، سرمایه گذاری های جهانی در این زمینه را افزایش داده است.



گزارش مزبور با عنوان "به اتفاق به ایدز خاتمه می دهیم" اعلام می دارد کشورهای با درآمد کم و متوسط مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار برای مقابله با اچ آی وی/ایدز در 2011 هزینه کرده اند که این افزایشی 11 درصدی نسبت به سال 2010 نشان می دهد.