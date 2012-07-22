به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر صادقی صبح یکشنبه در شورای اداری شهرستان نیشابور اظهارکرد: در حال حاضر 70 درصد هزینه‌های درمان توسط مردم پرداخت می‌شود که در برنامه پنجم توسعه باید این هزینه به 30 درصد برسد.

وی اظهار داشت: در طرح پزشک خانواده هر فرد یک پرونده سلامت الکترونیک دارد که با توجه به آن روند درمان برای پزشک بسیار بهتر می‌شود.

وی بیان کرد: در وضعیت فعلی منفعت پزشک در بیماران بیشتر است ولی در طرح جدید پیشگیری از بیماری منفعت آنان است و متناسب با نیاز بیمار خدمات به او داده می‌شود.

وی یادآور شد: در این طرح هر پزشک جمعیت 500 تا هزار و 500 نفری را تحت پوشش قرار می‌دهد و سرانه دریافت می کند.

وی تصریح کرد: افزایش دسترسی همگان به خدمات سلامت و منطقی کردن بهره‌مندی از خدمات تخصصی سرپایی در پزشک خانواده دیده می‌شود.

وی گفت: هر چهار پایگاه سلامت زیر مجموعه یک مرکز سلامت می‌شوند که 10 هزار نفر زیر مجموعه هر مرکز است.

وی بیان داشت: در طرح مذکور در موارد نیازمند به پزشک متخصص با ارجاع دادن پزشک عمومی خدمات تخصصی داده می‌شود.