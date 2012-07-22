اخبار کوتاه از ورزش استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نیرآبادی کشتی گیر 76 کیلو گلستانی در مسابقات المپیک دانش آموزی جهان که با حضور 30 کشور در شهر یاکوتیا روسیه برگزار شد موفق به کسب مدال طلا شد.

فارس قهرمان راگبی مردان کشور در گلستان

مرحله سوم و پایانی مسابقات قهرمانی راگبی مردان کشور با حضور 6 تیم برگزار شد که تیم فارس ب به قهرمانی دست یافت و تیم های فارس الف و تهران به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

در رقابت های برگزار شده این مرحله در نخستین دیدار، تیم آذربایجان شرقی با نتیجه 12 بر 5 بازی را به حریف خود تیم خوزستان ب واگذار کرد و در دیدار دوم تیم فارس الف با نتیجه 7 بر 5 تیم تهران را شکست داد.

در بازی سوم تیم آذربایجان شرقی که قرار بود در برابر تیم خراسان رضوی قرار گیرد، به علت مصدومیت بازیکنان خود و به حد نصاب نرسیدن نفرات ورودی به داخل زمین در این دیدار حاضر نشد و این بازی با نتیجه 15 بر صفر به سود تیم خراسان رضوی اعلام شد.

در بازی چهارم تیم فارس ب با نتیجه 12 بر 10 تیم فارس الف را شکست داد و در بازی پنجم تیم خوزستان ب در برابر تیم خراسان رضوی با نتیجه 21 بر 10 به برتری رسید.

در آخرین دیدار تیم فارس ب در یک بازی حساس و نفس گیر با نتیجه 14 بر 12 برابر تیم تهران به برتری رسید.

همچنین در جدول برنده های مرحله دوم تیم های فارس الف، تهران و فارس ب به ترتیب با نتایج 26 بر صفر، 10 بر صفر و 21 بر صفر در برابر تیم های آذربایجان شرقی، خوزستان ب و خراسان رضوی به برتری دست یافتند.

درخشش ورزشکاران گلستان در مسابقات قهرمانی رزمی کشور

مسابقات قهرمانی کشور رزمی در رشته پن چاک سیلات با شرکت 10 استان و بیش از 100 نفر در دانشگاه آزاد فیروزکوه برگزار شد که تعداد 11 نفر از ورزشکاران گلستانی به این مسابقات اعزام شدند.

در پایان این مسابقات خانمها فاطمه زهرا نژادحسینی از گرگان مدال طلا – معصومه دادمحمدخانی از گرگان مدال نقره و سودابه قزلسفلو از مینودشت مدال نقره را کسب کردند.

درخشش جوانان گلستان به مسابقات ملی روبوکاپ گیلان

تیم اعزامی موسسه علم و آینده شهرستان کردکوی به سرپرستی روح الله دشت صبح و اعضای تیم هادی صباغ ، بهاره اسکندری و محمد مهدی صباغ در چهارمین دوره ی مسابقات ملی روبوکاپ استان گیلان در تیر ماه سال جاری مقام نخست را کسب کردند.

همچنین تیم کاوش 2 برای شرکت در لیگ مسیریاب آزاد که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و با همکاری دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 17 بعد از گذراندن مرحله مقدماتی و مرحله فینالی مسابقات در لیگ مسیریاب آزاد پیشرفته با بیش از 51 لیگ شرکت کننده مقام نخست را کسب کرد.



همایش بهزیستی در کردکوی

همایش بهزیستی با شعار معلولیت محدودیت نیست و با هدف ارتباط نزدیک معلولان با مسئولین شهرستان و تجلیل از معلولین برتر در زمینه های مختلف در سالن جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی در هفته بهزیستی برگزار شد.

همچنین نمایشگاه آثار هنری این معلولین در عرصه دید بازدیدکنندگان قرار گرفت و سرودی توسط معلولین زیرنظر توانبخشی الزهراء اجرا شد.