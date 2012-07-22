ایرج رهبر در گفتگو با مهر در خصوص ساخت مسکن لوکس از سوی انبوه سازان، گفت: ساخت این نوع از مسکن به ویژه در شهر تهران که با افزایش قیمت زمین مواجه بوده، با تغییراتی همراه شده است.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه حدود 40 درصد از قیمت یک آپارتمان را قیمت زمین تشکیل می دهد، اظهار داشت: در واقع نزدیک به نیمی از قیمت نهایی یک ساختمان را قیمت زمین تشکیل می دهد که باید به آن افزایش قیمت مصالح ساختمان را هم اضافه کرد.

وی تصریح کرد: در ساخت ساختمان‌های لوکس عمدتا از مصالح وارداتی و با کیفیت استفاده می شود که با گرانی ارز، قیمت این گونه از مصالح که در داخل ساختمان به کار می رود، با افزایش چشمگیری مواجه شده است.

رهبر با اشاره به دیگر مصالح بکار رفته در ساختمانهای لوکس، بیان کرد: علاوه بر مصالح داخلی، تزئینات خارجی یک ساختمان لوکس و تامین امکانات رفاهی که در این ساختمان‌ها به‌کار می رود، با افزایش مواجه شده است که در نهایت بر قیمت تمام شده تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه در نهایت ساخت و ساز در آپارتمان‌های لوکس پایتخت با نوسانات قیمت مواجه است، گفت: در نهایت قیمت زمین بیشترین تاثیر را بر قیمت تمام شده می گذارد اما نوسان ارز هم در یکسال گذشته، قیمتها را در این بخش افزایش زیادی داده است.

وی با اشاره به حضور انبوه سازان در ساخت مسکن مهر شهر تهران، بیان کرد: هم اکنون ساخت مسکن مهر در شهر جدید پردیس توسط انبوه سازان انجام می گیرد و در ساخت مسکن ویژه هم انبوه سازان مشارکت دارند.