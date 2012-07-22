تشدید برخورد با ناهنجاریهای اخلاقی در اردبیل/برخورد قاطع با روزه خواران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم کریم خانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های استان تصریح کرد: شایسته است در این ماه بیش از همیشه در رعایت عفاف و حجاب، منکرات، مفاسد اخلاقی و... تلاش شود.

وی با اشاره به مشکل شرعی روزه خواری تصریح کرد: روزه خواری در ملاء عام از نظر شرعی حرام و مصداق جرم مشهود بوده و قابل تعقیب است و اشخاص معذور مانند بیماران و مسافران نیز از قاعده روزه خواران در ماه رمضان مستثنی نیستند.

کریم خانی با تاکید بر افزایش حسنات، مهربانی و کمک به ضعیفان و دیگر وظایف انسانی در این ماه، از ممنوعیت ارائه خدمات پذیرایی به مراجعان توسط رستورانها در ماه رمضان خبر داد و یادآور شد: در صورت مشاهده برابر مقررات با متخلفان رفتار خواهد شد.

وی افزود: متصدیان هتلها، رستورانهای بین راهی، میهمان پذیر ها، پایانه ها و فرودگاه می توانند با اخذ مجوز از مراجع ذیربط و با رعایت شئون اسلامی و پوشش فضای مربوطه صرفا برای مسافرین خود ارائه خدمت کنند.

فرمانده پلیس استان از همه شهروندان به خصوص رانندگان وسایط نقلیه عمومی و خصوصی خواست از تظاهر به روزه خواری، استعمال دخانیات و ایجاد آلودگی صوتی پرهیز کنند.

وی با تاکید به جایگاه ویژه ماه رمضان تصریح کرد: خودسازی عاشقانه در این ماه بر همه ابعاد زندگی تاثیرگذار است و برکات آن در سلامت و آرامش روح و جسم و به تبع آن افزایش امنیت و کاهش جرایم جلوه می کند.

کریم خانی تاکید کرد: به منظور ارج گذاری به این ماه لازم است همه شهروندان همکاری لازم برای مقابله با افراد خاطی را با نهادهای امنیتی انجام دهند.

وی عنوان کرد: نیروی انتظامی استان در نظر دارد تمامی تلاش خود را جهت تسهیل ترافیک و عبور و مرور و سالم سازی فضای عمومی در ایام ماه رمضان به کار بندد.