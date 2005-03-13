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۲۳ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۳۲

بازيكنان تيم فوتبال منتخب باشگاههاي ايران تحت معاينات و واكسيناسيون قرار گرفتند

فدراسيون پزشكي ورزشي اقدام به انجام معاينات و واكسيناسيون عليه بيماري مننژيت 10 تيم اعزامي به بازيها همبستگي كشورهاي اسلامي كشور عربستان نموده است.

به گزارش خبرگزاري " مهر"  با توجه به اهميت ويژه پيشگيري و ارتقا سطح سلامت عمومي ورزشكاران و در ادامه برنامه معاينات انجام گرفته در طي اردوهاي قبلي ، فدراسيون پزشكي ورزشي اقدام به انجام معاينات و واكسيناسيون عليه بيماري مننژيت 10 تيم اعزامي به بازيها همبستگي كشورهاي اسلامي كشور عربستان نموده است.
براساس اين گزارش ، طرح مذكور در آستانه برگزاري مسابقات بازيهاي همبستگي كشورهاي اسلامي و با انجام معانيات و واكسيناسيون تعداد بالغ بر 220 نفر از ورزشكاران ، مربيان و دست اندركاران اعزامي به بازيهاي مذكور توسط 5 پزشك ورزشي مجرب كميته پزشكي بازيهاي همبستگي كشورهاي اسلامي صورت مي گيرد.
شايان ذكر است بازيكنان و اعضاي تيم فوتبال منتخب باشگاههاي ايران بدليل برگزاري اردوي شبانه روزي در كيش امروز صبح در آكادمي فوتبال مورد معانيات و واكسيناسيون قرار گرفتند.

کد مطلب 165541

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