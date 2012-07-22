"قاعده الجهاد" مسئولیت انفجار در بلغارستان را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، سازمان "قاعده الجهاد" در بیانیه ای مسئولیت انفجار اخیر در بلغارستان که چندین صهیونیست کشته و زخمی شدند را برعهده گرفت.

در این بیانیه آمده است: جهاد در راه خدا برای کشتار یهودیان و آمریکایی ها تا زمان خروج آنها از اراضی مسلمانان در تمامی زمینه ها ادامه خواهد داشت.

در ادامه بیانیه گفته شده است: ماه رمضان ماه شهادت و جنگ علیه دشمنان خدا و پیامبر یعنی یهودیان و حامیان آمریکایی آنها است.

روز چهارشنبه یک دستگاه اتوبوس حامل صهیونیست ها در فرودگاه بلغارستان مورد حمله قرار گرفت که بر اثر آن دستکم 3 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند.

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی بلافاصله پس از وقوع این انفجار ایران و حزب الله را به این اقدام تروریستی متهم کرده بود.