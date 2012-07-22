آخرین وضعیت امنیتی دمشق/آزادسازی بیمارستان امام خمینی(ره) و "القابون"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه و دیگر رسانه های سوری، مهمترین تحولات میدانی در مناطق مختلف دمشق در روز شنبه به این شرح است :



"جوبر" : ارتش همچنین به عملیات پاکسازی شهر از تروریسم ادامه می دهد، شماری از افراد مسلح کشته شدند که برخی از آنها با شبکه القاعده مرتبط بودند که حسن کاخیا از ساکنان باباعمرو از جمله افراد مرتبط با القاعده بوده است.

"نهرعیشه" : خبرهایی از دستگیری دهها فرد مسلح به همراه سلاحها و دستگاههای رایانه و کشته شدن چهار نفر از آنها منتشر شده است که یکی از آنها اردنی بوده است.

برزه : افراد مسلح، مهندس نبیل زغیب را به همراه همسر و دو پسرش ترور کردند.



"القابون" : این منطقه از وجود تروریستهای مسلح پاکسازی شد، دهها فرد مسلح کشته شدند و دهها نفر از آنها، خود را به همراه سلاحهایشان تسلیم کردند.



"جدیده عرطور" : آرامش شکننده بر این منطقه پس از درگیریهای جمعه حاکم شده است، هنوز آمار دقیقی از تلفات درگیریها منتشر نشده است.



"العباسیین" : منطقه شاهد تردد عادی خودروها و روند عادی زندگی است.



"باب توما" : هیچ حادثه امنیتی وجود ندارد و بازارها با استقبال خوب مردم روبرو شده است.



"التجاره" : آرامش نسبی بر منطقه حاکم است.



"رکن الدین" : آرامش شکننده بر منطقه حاکم است، درگیریها از صبح شنبه متوقف شد، درگیریها در روز جمعه شدید بود.



"اردوگاهها" : اطلاعات رسانه های سوری نشان می دهد که آرامش شکننده بر اردوگاهها حاکم است.



"خیابان الثوره" : شاهد ازدحام جمعیت و ترافیک خودروها بوده و رونق نسبی به بازارها برگشته است.



"میدان الامویین" : شاهد هیچ حادثه امنیتی نبوده است و فقط یک تروریست بمب صوتی را در تونلی انداخت، با این حال اوضاع این منطقه عادی است.



"الضمیر ویبرود" : باندهای تروریستی پس از درگیری شدید جمعه، خسارتها و تلفات سنگینی متحمل شدند و ارتش همچنان به عملیات پیگرد و پاکسازی منطقه ادامه می دهد.



"سیده زینب"(س) : نیروهای ارتش به طور کامل از روز جمعه بر منطقه سیده زینب(س) سیطره یافته و بیمارستان امام خمینی(ره) را پس از آنکه یک گروه تروریستی برای مدت کوتاهی تحت کنترل خود قرار داد، از چنگال این گروه آزاد کردند.



"حرستا" : صدای درگیریهای پراکنده در روز شنبه شنیده شد، صدای درگیریها در روز جمعه شدیدتر بود، خبرها از فروپاشی باندهای مسلح در حملات نیروهای ارتش حکایت می کند.



"المزه" : صدای تیراندازی از سمت باغات المزه شنیده شد و طرفهای امنیتی در اطراف منطقه حضور دارند.



"الزاهره القدیمه و المیدان" : آرامش و ثبات پس از پاکسازی منطقه از تروریستها برقرار شده است و عملیات پاکسازی و بازسازی توسط مردم و داوطلبان آغاز شده است.



"نهر عائشه و بیت سحم" : عملیات تعقیب بازمانده های گروههای تروریستی که برای استقرار در این منطقه تلاش می کنند، ادامه دارد.