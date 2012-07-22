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۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

تملک املاک معارض بزرگراه امام علی(ع) در شرق تهران به پایان رسید

تملک املاک معارض بزرگراه امام علی(ع) در شرق تهران به پایان رسید

شهردار منطقه 8 از تملک تمامی املاک معارض در بزرگراه امام علی (ع) واقع در محدوده این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اشاره به اهمیت توسعه و افزایش ظرفیت شبکه معابر شهری منتهی به بزرگراه امام علی(ع) اظهار داشت: بزرگراه امام علی (ع) یکی از بی نظیرترین پروژه های شهری است که حجم بالایی از عملیات عمرانی را دارد و کار تملک املاک آن همزمان با اجرای کار انجام می شود.

وی گفت: تملک املاک معارض در قالب 4 بلوک از مسیل باختر آغاز و تا خیابان سبلان شمالی ادامه دارد.

شهردار منطقه 8 با اشاره به تعامل شورایاریها و ائمه مساجد سطح منطقه در این پروژه اظهار داشت: شهرداری منطقه 8 به عنوان اولین منطقه ای است که توانست تملک این املاک را با موفقیت انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه بزرگراه امام علی (ع) شامل 4 باند است، افزود: 2 باند تندرو که امکان تردد وسایل نقلیه از شمال به جنوب و بالعکس را فراهم می کند و عرض هر باند شامل 3 خط عبوری و یک خط اضطراری است.

شهردار منطقه 8 در ادامه  از تغییر وضعیت 50 هزار متر مربع بافت فرسوده در محدوده بزرگراه امام علی(ع) و تبدیل آن به معابر شهری خبر داد.

شادالوئی گفت: با توجه به اینکه محدوده شرق و جنوب تهران محور فعالیتهای فرهنگی، عمرانی قرار گرفته است، اجرای بزرگراه امام علی مناطق همجوار این بزرگراه را متحول خواهد کرد.

وی افزود: احداث این بزرگراه  آثار مطلوبی در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جویی در وقت خواهد داشت و در عین حال آسایش روحی و روانی را برای شهروندان به بار می‌آورد.

شادالوئی گفت: این پروژه از مهمترین پروژه از پروژه‌های دوازده‌گانه بزرگراهی تهران است ودر حال حاضر اولویت اول مدیریت شهری تهران برای احداث است.

کد مطلب 1655451

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