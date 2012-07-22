فراخوان شانزدهمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس در قم آغاز شد

محمدرضا اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همه ناشران و نویسندگان می توانند برای شرکت در شانزدهمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس آثار خود را تا تاریخ 15 مردادماه سال جاری به دبیرخانه ارسال کنند.

وی ادامه داد: بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس همه ساله دست به انتخاب کتاب های منتشر شده در زمینه دفاع مقدس می زند.

مدیر ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس قم ابراز کرد: کلیه آثار منتشر شده که چاپ اول آنها در سال 90 بوده است می توانند در این دوره شرکت کنند.

اشعری اضافه کرد: معیارهایی چون متن و محتوا، طرح جلد، عنوان، نویسنده و ناشر در انتخاب و ارزیابی آثار موثر است.

وی با بیان اینکه کلیه آثار ارسالی باید به نوعی با فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس مرتبط باشد ابراز کرد: این آثار می تواند در قالب پژوهش، قصه و داستان، شعر، خاطرات و زندگینامه باشد.



مدیر ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس قم افزود: علاقمندان به شرکت در این دوره می توانند آثار خود را به نشانی قم – خیابان شهیدان فاطمی – بین کوچه 13 و 15 – پلاک 221 اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و یا به دفتر مرکزی در تهران به نشانی خیابان شهید بهشتی – خیابان شهید سرافراز - کوچه 9 شهید حق پرست - پلاک 18 - دبیرخانه شانزدهمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس - صندوق پستی 1615- 15875 ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 0218858903 تماس بگیرند.