انتشار پایان نامه 70 ساله دکتر گنجی/ تربیت 6 نسل در رشته جغرافیا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دعایی سرپرست موسسه اطلاعات طی سخنرانی در مراسم تشییع پیکر دکتر محمد حسن گنجی در دانشگاه تهران، با اشاره به خاطرات دکتر گنجی، افزود: در تماسی که دکتر گنجی با من داشت، خدمت ایشان رسیدم.

دعایی ادامه داد: در این دیدار دکتر گنجی یکی از پایان نامه هایی که در 70 سال قبل انجام داده بود را به من نشان داد و از من خواست تا مقاله این پایان نامه را به دو زبان فارسی و عربی منتشر کنم.



وی با بیان اینکه در تلاش هستیم تا این مقاله منتشر شود، خاطر نشان کرد: با تلاش همکاران موسسه اطلاعات در تلاش هستیم تا این جزوه چاپ و در مراسم بزرگداشت دکتر گنجی (سه شنبه 3 مرداد ماه) توزیع شود.



پرورش 6 نسل در علوم جغرافیا



سردار سرلشگر رحیم صفوی مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در حاشیه مراسم تشییع پیکر دکتر گنجی در جمع خبرنگاران به بیان یک قرن زندگی و فعالیت های علمی دکتر گنجی پرداخت و یادآور شد: ایشان در طول حیات خود ضمن خدمات شایانی که به عمل جغرافیا ارائه داده، دانشجویان بسیاری را تربیت کرده است.



وی با بیان اینکه ما نسل ششم این حوزه علمی هستیم، ادامه: مرحوم دکتر گنجی نسل اول رشته جغرافیا بوده است.



رحیم صفوی همچنین گفت: وی در زمان حیات خود 17 دختر و پسر را تحت سرپرستی قرار داده بود.



مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه وی در همایشها بدون داشتن متن سخنرانی هایی در زمینه جغرافیا ارائه می داد، افزود: دکتر گنجی انسانی بود که به علم جغرافیا خدمات بزرگی را عرضه کرد.