تهیه طرح مرمتی بقعه شیخ امین الدین/ "ضیافت نور"در کانونهای مساجدفارس

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف ساماندهی و مرمت فضاهای اطراف بقعه تاریخی شیخ امین الدین، تهیه طرح جامع مرمتی این اثر شاخص آغاز شد.

محمدرضا معینی با اعلام این مطلب افزود: این اداره با در نظر گرفتن قدمت تاریخی بقعه، حجم آماری بالای گردشگران و بازدیدکنندگان در طول سال و ایام خاص و همچنین کاربری مذهبی این اثر، تهیه طرح جامع مرمتی و ساماندهی آن در دستور کار قرار داده است.

معینی با اشاره به نیاز مبرم برای تهیه طرح جامع مرمتی این بنا و مشخص نمودن وضعیت و محوطه اثر، گفت: هم اکنون با تخصیص بودجه ای در حدود 70 میلیون ریال مشاور مرمتی طرح مشخص و طرح مذکور در مرحله جمع آوری اطلاعات،برداشت محوطه،برداشت نقشه های تخصصی،مرمتی و تاسیساتی می باشد.

مسئول میراث فرهنگی کازرون در پایان بیان کرد: با رایزیهای انجام شده و با اتمام این طرح، امید است مرمت این اثر مهم تاریخی ، در فهرست برنامه های مرمتی استان قرار گیرد.

بقعه شیخ امین الدین یا خانقاه علیا در شمالی ترین قسمت شهر فعلی کازرون واقع شده است. مصالح بکار رفته و نوع معماری این بنا شباهت زیادی به معبد آناهیتای بیشاپور دارد.

شیخ امین الدین بلیانی عارف فرزانه قرن هفتم و هشتم هجری در سال 668 هجری قمری در کازرون به دنیا آمد، پدر و اجداد پدری او همه از علماء مشایخ و عارفان زمان خود بودند وی در سن 77 سالگی و درسال ه.ق754 در خانقاه خویش درگذشت.

اجرای " ضیافت نور" در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان فارس

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد فارس از برگزاری گسترده ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان تحت عنوان " ضیافت نور" خبر داد و گفت: بیش از 900 کانون فرهنگی هنری مساجد استان فارس با اجرای برنامه های معنوی و فرهنگی میزبان میهمانان ضیافت الهی هستند.

رضا باقری در جمع خبرنگاران گفت: به منظور کسب فیض و بهره مندی هر چه بیشتر از ماه ضیافت الله و نزول وحی، اقامه نماز های جماعت، ختم یک جزء قرآن کریم در روز ها و شب های ماه رمضان، برپایی محافل انس با قرآن و اجرای طرح تلاوت نور از جمله برنامه هایی است که با حضور اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد در سراسر استان برگزار می شود.

وی از برگزاری مسابقات قرآن و نماز و همچنین اذان بین موذنین مساجد در ایام ماه مبارک رمضان همزمان با برنامه های اوقات فراغت فصل تابستان خبر داد و با اشاره به سایر برنامه های طرح "ضیافت نور" افزود: طبق گزارش های رسیده، کانون های مساجد استان دیدار با علمای شهر و خانواده های شهدا، افطار، اکرام ایتام و مستمندان، جلسات پرسش و پاسخ، اجرای طرح قرآنی 1446، نگارش آیات وحی، شبی با شهدا، مسابقات مختلف مذهبی، فرهنگی و هنری با موضوع رمضان را در این ماه رحمت در برنامه های تابستان خود قرار داده اند.

باقری افزود: تجلیل از خادمین و مؤذنین مساجد، آموزش مربیان چهره به چهره جهت تشکیل حلقه های معرفت، جشن میلاد امام حسن(ع) و تقدیر از فعالان فرهنگی مساجد از دیگر برنامه های ماه رمضان است ضمن اینکه اعضای کانون های مساجد استان در آستانه فرارسیدن این ماه به غبار روبی و عطرافشانی بیوت الهی پرداختند.

وی اظهار داشت: به منظور ترویج فرهنگ علوی و انس و الفت جوانان و نوجوانان با ائمه اطهار(ع) همزمان با شهادت امیرمؤمنان حضرت علی (ع) زیارت امین الله در روز 21 ماه مبارک رمضان مصادف با شهادت آن امام همام در کانون های مساجد قرائت می شود که با مرثیه خوانی و عزاداری همراه خواهد بود.

سرپرست دبیرخانه کانونهای مساجد فارس از عموم مردم جهت شرکت در برنامه های طرح "ضیافت نور" دعوت کرد و گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد استان برنامه های ویژه اوقات فراغت تابستان و مناسبت های مذهبی و ملی را جهت عموم مردم و به خصوص نوجوانان و جوانان اجرا می کنند.

سفره های مائده آسمانی در شیراز گسترده شد

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز ، دومین جشنواره غذاهای سنتی ماه مبارک رمضان با استقبال پرشور شهروندان شیرازی برگزار شد.

این جشنواره با عنوان "مائده آسمانی " دومین سال متوالی است که در آستانه ماه مبارک رمضان و به صورت مسابقه در یکی از باغ های شهرداری شیراز برگزار می شود.

این برنامه با همکاری دو موسسه خیریه برگزار و عواید حاصل از فروش غذاهای این مسابقه، صرف امور خیریه شد.

پخت نان سنتی و آش عشایری، نمایشگاه لباسهای سنتی و نمایشگاه گیاهان دارویی همراه با بروشور معرفی از برنامه های جانبی این جشنواره بود.