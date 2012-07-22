عکس خبری/ برداشت سنتی گندم خاطره ای که در برخی مناطق اتفاق می افتد

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز کشاورزانی هستند که به دلیل شرایط توپوگرافی منطقه محل سکونتشان (کوهستانی بودن) به روش سنتی اقدام به کشت و برداشت محصولات کشاورزی می کنند.

همواره کشاورزی یکی از بازوان پرتوان هر کشور است و بازوان توانمند کشاورزی هر کشور نیز روستاییانی هستند که در سخت ترین شرایط هم مولد و اثر گذارند.

تلاش و کوشش کشاورزان در برداشت محصول در واقع گام برداشتن در مسیر تولید ملی و تحقق بخشیدن عملی به فرموده مقام معظم رهبری است. برداشت با داس و سایر قسمت های یک کشاورزی سنتی شاید برای خیلی ها تبدیل به یک خاطره شده باشد، در حالی که بسیاری از کشاورزان مناطق کوهستانی همچنان این خاطرات قدیمی را لمس می کنند.

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گزارش و عکس از: محمود رحیمی