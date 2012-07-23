پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ناوگان اتوبوسهای برقی نیازمند بازسازی و نوسازی است گفت: نوسازی اتوبوسهای برقی نیازمند کمکهای اساسی از سوی دولت است اما هنوز این کمکها به ما نرسیده و مدیریت شهری خود از محل اعتبارات امسال 10 اتوبوس هیبریدی برای دریافت در سال 91 سفارش داده شده است.

وی ادامه داد: این اتوبوسها که دارای کمترین میزان آلایندگی هستند جایگزین اتوبوسهای فرسوده برقی می شوند که بیش از 17 سال از عمر آنها گذشته است.

سنندجی با بیان اینکه در حال حاضر تصمیمی برای افزایش خطوط اتوبوسهای برقی نداریم گفت: اولویت ما نوسازی اتوبوسهای فرسوده برقی است.

هفته گذشته شورای شهر تهران در پیشنهادی به دولت در خواست کردند با توجه به این که 65 دستگاه از اتوبوسهای برقی شرکت واحد بیش از 17 سال عمر دارند، نسبت به از رده خارج کردن اتوبو سها و جایگزنی اتوبوسهای برقی نو که فاقد هر گونه آلایندگی هوا و صدا هستند اقدام کنند.