  1. ورزش
۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

برای حضور در مسابقات جهانی؛

18 تیرانداز به مرحله نهایی اردوی تیم دانشجویان ایران دعوت شدند

18 تیرانداز به مرحله نهایی اردوی تیم دانشجویان ایران دعوت شدند

مرحله نهایی اردوی تیم تیراندازی دانشجویان ایران برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان با حضور 18 ورزشکار برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، این اردو در دو بخش مردان و زنان و در مواد تراپ، تفنگ بادی و تپانچه بادی برگزار خواهد شد. ورزشکاران دعوت شده به مرحله نهایی اردوی تیم ملی تیراندازی دانشجویان عبارتند از:

مردان
* تفنگ بادی: امین حیدری، ساسان شهسواری و مهدی جعفری پویا
* تپانچه بادی: سپهر صفاری، سامان توکلی و علی گلوی

زنان
* تفنگ بادی: نسا پاریاب، زهرا هاشمی، مه لقا جام بزرگ و دینا فرزادخواه
* تپانچه بادی: اکرم رمضانی، بهناز غلامی، راضیه برخورداری و مینا بارانی

همچنین در رشته تراپ و در بخش بانوان سپیده سیرانی و نرگس رنجبرساری به اردو دعوت شده‎اند. ضمن اینکه از میان شیدا فرح‌پور و فرناز غزالیان نیز یک نفر برای حضور در اردو انتخاب خواهد شد.

چهارمین دوره مسابقات تیراندازی دانشجویان قهرمانی جهان شهریورماه در کازان روسیه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1655492

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها