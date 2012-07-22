18 تیرانداز به مرحله نهایی اردوی تیم دانشجویان ایران دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، این اردو در دو بخش مردان و زنان و در مواد تراپ، تفنگ بادی و تپانچه بادی برگزار خواهد شد. ورزشکاران دعوت شده به مرحله نهایی اردوی تیم ملی تیراندازی دانشجویان عبارتند از:

مردان

* تفنگ بادی: امین حیدری، ساسان شهسواری و مهدی جعفری پویا

* تپانچه بادی: سپهر صفاری، سامان توکلی و علی گلوی

زنان

* تفنگ بادی: نسا پاریاب، زهرا هاشمی، مه لقا جام بزرگ و دینا فرزادخواه

* تپانچه بادی: اکرم رمضانی، بهناز غلامی، راضیه برخورداری و مینا بارانی

همچنین در رشته تراپ و در بخش بانوان سپیده سیرانی و نرگس رنجبرساری به اردو دعوت شده‎اند. ضمن اینکه از میان شیدا فرح‌پور و فرناز غزالیان نیز یک نفر برای حضور در اردو انتخاب خواهد شد.

چهارمین دوره مسابقات تیراندازی دانشجویان قهرمانی جهان شهریورماه در کازان روسیه برگزار خواهد شد.