18 تیرانداز به مرحله نهایی اردوی تیم دانشجویان ایران دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی، این اردو در دو بخش مردان و زنان و در مواد تراپ، تفنگ بادی و تپانچه بادی برگزار خواهد شد. ورزشکاران دعوت شده به مرحله نهایی اردوی تیم ملی تیراندازی دانشجویان عبارتند از:
مردان
* تفنگ بادی: امین حیدری، ساسان شهسواری و مهدی جعفری پویا
* تپانچه بادی: سپهر صفاری، سامان توکلی و علی گلوی
زنان
* تفنگ بادی: نسا پاریاب، زهرا هاشمی، مه لقا جام بزرگ و دینا فرزادخواه
* تپانچه بادی: اکرم رمضانی، بهناز غلامی، راضیه برخورداری و مینا بارانی
همچنین در رشته تراپ و در بخش بانوان سپیده سیرانی و نرگس رنجبرساری به اردو دعوت شدهاند. ضمن اینکه از میان شیدا فرحپور و فرناز غزالیان نیز یک نفر برای حضور در اردو انتخاب خواهد شد.
چهارمین دوره مسابقات تیراندازی دانشجویان قهرمانی جهان شهریورماه در کازان روسیه برگزار خواهد شد.
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