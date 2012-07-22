به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صفاییبوشهری صبح یکشنبه در نشست شورای مسکن استان بوشهر از افتتاح بیش از 10 هزار مسکن مهر در استان بوشهر طی هفته دولت خبر داد و اظهار داشت: بر اساس توافقهای صورت گرفته باید سه پست برق توسط برق منطقهای فارس پیگیری و تامین شود که شاهد تحقق این امر نیستیم.
وی خواستار همکاری بیشتر دستگاههای خدماتی مانند آب و برق و گاز برای ارائه خدماتی نظیر انشعابات مورد نیاز شد و اضافه کرد: همکاری و تعامل بیشتر در این زمینه میتواند باعث تسریع در زمان بهرهبرداری از این پروژهها شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه اجرای سریع پروژههای مسکن مهر بهصورت ویژه در دستور کار است، تصریح کرد: سازماندهی متقاضیان واحدهای مسکن مهر و میزان آوردههای تامین شده آنها، توسط ادارهکل تعاون انجام شود.
وی بر لزوم کیفیت بالای کار مهندسان ناظر در پروژههای مسکن مهر تاکید کرد و بیان داشت: پروانه کار مهندسانی که نظارت مناسب و مستمر بر پروژههای مسکن مهر نداشته باشند و از کیفیت کار و کفایت لازم را نداشته باشند، لغو میشود.
صفاییبوشهری خواستار مراقبت و نظارت کافی از سوی مهندسان ناظر در این پروژهها شد و ادامه داد: سازمان نظام مهندسی به منظور رعایت اصول فنی و ارتقای سطح کیفیت واحدهای مسکونی اعمال نظارت پیش از ساخت را با جدیت بیشتری دنبال کند.
وی به بهرهبرداری از 10 هزار و 899 واحد مسکونی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: همه تلاش خود برای بهرهبرداری هر چه سریعتر از واحدهای مسکن مهر به کار خواهیم گرفت تا مردم بتوانند از این واحدها بهره مند شوند.
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