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۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۴۳

صفایی‌بوشهری:

10 هزار مسکن مهر طی هفته دولت در بوشهر افتتاح می‌شود

10 هزار مسکن مهر طی هفته دولت در بوشهر افتتاح می‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: 10 هزار مسکن مهر طی هفته دولت در بوشهر افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صفایی‌بوشهری صبح یکشنبه در نشست شورای مسکن استان بوشهر از افتتاح بیش از 10 هزار مسکن مهر در استان بوشهر طی هفته دولت خبر داد و اظهار داشت: بر اساس توافق‌های صورت گرفته باید سه پست برق توسط برق منطقه‌ای فارس پیگیری و تامین شود که شاهد تحقق این امر نیستیم.

وی خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های خدماتی مانند آب و برق و گاز برای ارائه خدماتی نظیر انشعابات مورد نیاز شد و اضافه کرد: همکاری و تعامل بیشتر در این زمینه می‌تواند باعث تسریع در زمان بهره‌برداری از این پروژه‌ها شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه اجرای سریع پروژه‌های مسکن مهر به‌صورت ویژه در دستور کار است، تصریح کرد: سازماندهی متقاضیان واحدهای مسکن مهر و میزان آورده‌های تامین شده آنها، توسط اداره‌کل تعاون انجام شود.

وی بر لزوم کیفیت بالای کار مهندسان ناظر در پروژه‌های مسکن مهر تاکید کرد و بیان داشت: پروانه کار مهندسانی که نظارت مناسب و مستمر بر پروژه‌های مسکن مهر نداشته باشند و از کیفیت کار و کفایت لازم را نداشته باشند، لغو می‌شود.

صفایی‌بوشهری خواستار مراقبت و نظارت کافی از سوی مهندسان ناظر در این پروژه‌ها شد و ادامه داد: سازمان نظام مهندسی به منظور رعایت اصول فنی و ارتقای سطح کیفیت واحدهای مسکونی اعمال نظارت پیش از ساخت را با جدیت بیشتری دنبال کند.

وی به بهره‌برداری از 10 هزار و 899 واحد مسکونی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: همه تلاش خود برای بهره‌برداری هر چه سریعتر از واحدهای مسکن مهر به کار خواهیم گرفت تا مردم بتوانند از این واحدها بهره مند شوند.

کد مطلب 1655495

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