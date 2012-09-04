تثبیت جایگاه کاروان دلوار در رده نهم پارالمپیک/ کائیدی به دومین مدال رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، چهاردهمین دوره بازی‏های پارالمپیک سه‌شنبه شب با رقابت دوندگان در کلاس T20 ماده 1500 متر و پرتابگران ماده پرتاب وزنه در کلاس F34 پیگیری شد.

نماینده کشورمان در رقابت دوی 1500 متر کلاس T20 که در ورزشگاه المپیک پارک شهر لندن برگزار شد، پیمان نصیری بود که با حدنصاب 3 دقیقه و 58 ثانیه و 49 صدم ثانیه قهرمان شد و به مدال طلا دست یافت. همچنین محسن کائیدی در کلاس F34 ماده پرتاب وزنه با پرتابی به میزان 12 متر و 94 سانتیمتر مدال نقره پارالمپیک را به گردن آویخت.

بر پایه این گزارش، پیمان نصیری چهارمین و محسن کائیدی پنجمین مدال‌آور کاروان دلوار در روز ششم بازی‏های پارالمپیک 2012 بودند. این دومین مدال کائیدی در بازی‌های پارالمپیک لندن بود. او در سومین روز بازی‌های پارالمپیک موفق به کسب مدال طلای پرتاب نیزه مسابقات دوومیدانی پارالمپیک لندن در کلاس 34/33 F شده بود.

بدین ترتیب و با توجه به این دو مدال طلا و نقره، مجموع مدال‏های ایران در بازی‌های پارالمپیک لندن به 12 مدال شامل؛ 7 مدال طلا، 4 مدال نقره و یک مدال برنز رسید.

در حال حاضر ورزشکاران کشورهای برزیل با 10 طلا، 7 نقره و 3 برنز در رده هفتم و آلمان با 9 طلا، 11 نقره و 10 برنز بالاتر از ورزشکاران کاروان کشورمان قرار گرفته‌اند.

کاروان ورزش ایران تاکنون در چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک به مدال‌های زیر دست پیدا کرده است:

مدال طلا:

جلیل باقری (پرتاب وزنه)، زهرا نعمتی (تیروکمان)، پیمان نصیری (دو و میدانی 1500 متر)، محسن کائیدی (پرتاب نیزه)، نادر مرادی، علی حسینی و مجید فرزین (وزنه برداری)

مدال نقره:

مهرداد کرم زاده (پرتاب دیسک)، روح الله رستمی (وزنه برداری)، محسن کائیدی (پرتاب نیزه) و عبدالرضا جوکار (پرتاب نیزه)

مدال برنز:

ساره جوانمردی (تفنگ بادی 10 متر)