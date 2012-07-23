چهار محال و بختیاری رتبه 10 کشور در پرداخت صدقه را دارد

علی رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین پرداخت صدقات این استان رتبه 10 کشور را دارد و در تلاشیم کمک مشترکین را بیشتر کنیم.

وی تصریح کرد: استقبال واریز به صندوق های کمک به امداد 30 درصد رشد داشته است و دریافت صندوق های حمایت در سال جاری سه میلیارد و 200 میلیون تومان پیش بینی شده است.

مدیر کل کمیته امداد و امام خمینی (ره) چهار محال و بختیاری گفت: یکی از برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان افزایش تعداد حامیان این استان است.

علی رستگار اذعان داشت: با افزایش 15 هزار حامی در استان هر یتیم می تواند پنج حامی را داشته باشد.

وی یادآور شد: 10 پایگاه وجود خواهد داشت که می تواند یتیم ها را شناسایی کند و برای چهار هزار حامی 20 پایگاه پیش بینی شده است.

سفره های افطاری برای نیازمندان پهن می شود

رستگار ادامه داد: تا پایان سال جاری پیش بینی شده است که سه هزار میلیارد درآمد از حامیان کسب شود.

مدیر کل کمیته امداد و امام خمینی (ره) چهار محال و بختیاری عنوان کرد: یکی دیگر از برنامه های محوری ماه مبارک رمضان اطعام نیازمندان و پهن کردن سفره های افطاری در شب های این ماه است.

رستگار تاکید کرد: سال گذشته 50 هزار اطعام صورت گرفته است که 469 میلیون تومان هزینه آن بوده است.