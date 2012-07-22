پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم پیام ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از این پایگاه افزود: در راستای خدمات رسانی الکترونیک به شهروندان و ارتباط و تعامل دو سویه شهروندان و اعضای شورای اسلامی شهر، سامانه ای در این پورتال طراحی شده که مردم می توانند به طور مستقیم با اعضای شورای اسلامی استان ارتباط داشته باشند.

وی بیان داشت: مردم می توانند از طریق این پایگاه مشکلات خود را مطرح کنند و اعضاء نیز به طور الکترونیک پاسخگوی شهروندان خواهند بود.

پیام عنوان کرد: شهروندان از طریق این پایگاه می توانند از آخرین فعالیتهای شورای اسلامی استان، اخبار، تصاویر و مستندات استفاده کنند و در جریان آخرین مصوبات شورای استان قرار بگیرند.

این مسئول همچنین از راه اندازی سامانه پیام کوتاه شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار داشت: این سامانه برای ایجاد ارتباط بیشتر با مردم و شوراهای اسلامی پایه و فرادست و اطلاع یافتن از مشکلات شهری و روستایی راه اندازی شده است.

وی افزود: از این پس شهروندان واعضاء شوراهای اسلامی تابعه می‌توانند مشکلات مناطق شهری وروستایی محل سکونت خود را از طریق سامانه و در کوتاهترین شکل و زمان ممکن به اعضای شورای اسلامی استان منتقل کنند.