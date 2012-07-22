به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف روز یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح ایستگاه های شهرک اکباتان و ارم سبز از خط 4 متروی تهران با اشاره به جدایی ری از تهران گفت: اینکه هیات دولت تصمیم می گیرد بر اساس اختیاراتی که دارد فرمانداری و یا بخشداری مجزایی را ایجاد کند چنانچه مطابق با ضوابط قانونی باشد می تواند دنبال شود اما این که حوزه های شهرداری را بخواهند از این مجموعه مجزا کنند این کار چه از لحاظ اجتماعی و چه فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی یک کار کارشناسی نیست و تهران باید یکپارچگی خود را حفظ کند.

وی ادامه داد: زمانی این بحث دنبال می شد که تهران باید به 22 فرمانداری تبدیل شود اما مشکل ما این ها نیست و چنین ضرورتی واقعا وجود ندارد و کارشناسان نیز چنین کاری را تایید نمی کنند .

وی ادامه داد: چند سال پیش دولت اعلام کرد که متروهای شهرهای اقماری را می خواهد خود احداث کند این در حالی بود که شهرداری تهران متروی کرج را احداث کرد اما بعد از گذشت 5 – 6 سال ناگزیر شدند که ساخت متروی شهرهای اقماری را دوباره به شهرداری تهران و شرکت متروی تهران و حومه برگردانند .

قالیباف تصریح کرد: بر این اساس شهرداری دوباره ساخت متروی فرودگاه امام (ره) ، اسلامشهر ، پرند ، ورامین را در دستور کار قرار داده ، البته با افتخار ما این مار را قبول کردیم چون این تصمیم یک تصمیم منطقی بود و امیدواریم در 11 ماه آینده مترو تا فرودگاه امام (ره) ادامه می یابد و پس از آن تا شهر پرند ادامه خواهد یافت .

وی خاطر نشان کرد: همچنین خط 3 متروی تهران تا پایان سال به سمت اسلامشهر امتداد می یابد .

شهردار تهران در ادامه گفت: این جداسازی ها مشکلی را از مشکلات تهران حل نمی کند و ممکن است امروز بگویند می خواهیم شهر ری را از تهران جدا کنیم و فردا بگویند می خواهیم در شمیرانات نیز فرمانداری مستقل ایجاد کنیم اما هیچکس چنین رفتاری را با پایتخت و شهر خود نمی کند و این کار کاملا غیر کارشناسی وغیر قانونی است .

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که از حوزه مالی و اداری شهرداری تهران تقدیرهایی صورت گرفته است و دلیل این موضوع چیست، گفت: چند اتفاق مهم در این حوزه رخ داده که یکی از آن ها شفاف سازی در حوزه مالی است چنانچه تا قبل سال 84 در مجموعه شهرداری هیچ حسابرسی صورت نگرفته بود و درآمدها و هزینه ها روشن و شفاف نبود و به تایید مراجع ذی ربط من جمله شورای شهر نرسیده بود ، اما امروز در سایت شهرداری تهران درآمد و هزنیه های شهرداری بسیار شفاف و مشخص است و آخرین حسابرسی ها در سال 87 و 88 کلین گرفته شده و کاملا قابل قبول است و سال 89 نیز به طور حتم عملکرد قابل قبولی در این بخش خواهیم داشت .

قالیباف افزود: درآمدهای پایدار شهرداری هم افزایش یافته است ، چنانچه در سال 84 بودجه نقدی شهرداری حدود هزار میلیارد تومان و غیر نقدی دو هزار میلیارد بوده است ، اما سهم این ها از حوزه درآمدی کمتر از 15 درصد درآمد پایدار بوده ولی امروز درآمد شهرداری در حوزه نقدی و غیر نقدی حدود 10 هزار میلیارد تومان است که نزدیک سه هزاز میلیارد تومان درآمد پایدار است ، یعنی حدود 30 درصد درآمد ما درآمد پایدار است .

وی تصریح کرد : لذا درآمد پایدار ، شفاف سازی مالی ، حسابرسی و قیمت های تمام شده پروژه ها از افتخاراتی است که برای مدیریت شهری باقی مانده است.

کنترل نصب دکل های مخابراتی در پایتخت

شهردار تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر جمع آوری دکل ها و آنتن ها در سطح شهر و عدم اجرای اقدامات لازم از سوی وزارت بهداشت در این زمینه گفت: شرکت مشترکی در شورای شهر برای اپراتورها پیش بینی شده که مسئول است دکل ها را تایید کند تا دکل ها بر اساس ضوابط نصب شوند و طبیعتا هم بحث زیبا سازی و هم محیط زیست در متن آن باید رعایت شود، اما متاسفانه در اوایل سال که بحث استفاده از موبایل و ورود اپراتورها مطرح بود مقداری آنتن به صورت بی رویه در شهر نصب شد و افرادی حتی احساس کردند در ملک شخصی خودشان می توانند نسبت به نصب دکلها اقدام کنند بدون آن که توجه داشته باشند که چه مشکلاتی را از لحاظ محیط زیستی و سلامت ایجاد می کنند؛ اما اکنون با هماهنگی اپراتورها و با کنترل شورای شهر این معضلات در حال رفع است.