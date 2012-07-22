15 ایستگاه مطالعات مفید در شیراز راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن اسماعیل پور ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه باید سرانه مطالعه در استان فارس افزایش یابد، گفت: با توجه به تمام تلاشهای صورت گرفته در راستای افزایش سطح مطالعات در استان همچنان شاهد کاهش سرانه مطالعه در فارس هستیم.

وی تصریح کرد: در این خصوص تصمیم گرفته شد با راه اندازی 15 ایستگاه مطالعات مفید با 800 هزار عنوان کتاب اولین اقدام را برای افزایش سرانه مطالعه در فارس انجام داده ایم.

مدیر کل کتابخانه های عمومی فارس تصریح کرد: سرانه مطالعه در استان باید به صورت یک حرکت زیربنایی تغییر کند که در این میان باید تمامی دستگاه ها و سازمانهای مختلف فارس همکاری لازم را داشته باشند.

حجت الاسلام اسماعیل پور تاکید کرد: باید به سمت دائمی شدن مطالعه حرکت کنیم و از طرفی باید توجه داشت فضای تبلیغاتی مناسب برای کتاب و کتابخانه ها فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه 170 کتابخانه در استان فارس فعال است، گفت: استان فارس با پتانسیلهای بالای فرهنگی و تمدنی خود باید بیشترین کتابخانه های کشور را به خود اختصاص داده باشد که در این میان در تلاشیم با تقویت نهاد کتابخانه های استان به این مهم دست پیدا کنیم.

مدیر کل کتابخانه های عمومی فارس افزود: سند توسعه مطالعات و کتابخانه های استان باید هرچه سریعتر مهیا شود تا با استفاده از این پتانسیل بتوانیم شاهد افزایش سرانه کتابخوان و کتابخانه در فارس باشیم.

حجت الاسلام اسماعیل پور تاکید کرد: دستگاه ها و سازمانهای مختلف استان فارس باید نسبت به راه اندازی کتابخانه های تخصصی اقدام کنند.