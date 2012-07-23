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۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

در هشتگرد انجام می شود/

انتقال مفاهیم و آموزه‌ها دینی به کودکان با اجرای ویژه برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان

انتقال مفاهیم و آموزه‌ها دینی به کودکان با اجرای ویژه برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز کانون پرورش فکری کودکان شهرستان هشتگرد از ویژه برنامه های این مرکز در ایام ماه مبارک رمضان و انتقال مفاهیم و آموزه ها دینی به کودکان و نوجوانان خبر داد.

زهرا شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برنامه هایی متناسب با ایام ماه مبارک رمضان در کانون پرورش فکری کودکان در رابطه ترویج مباحث دینی، احکام روزه، فضایل ماه مبارک، اخلاق از منظر امام علی (ع)، آشنایی با سیره عملی معصومین(ع) تدارک دیده شده است.

وی افزود: همچنین فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی جذاب نظیر مسابقات، نمایش و... نیز به منظور جذب کودکان و نوجوانان در این مرکز اجرا خواهد شد.

شکری اظهار داشت: دراین ایام حاجی پور، فرمانده سپاه پاسداران ساوجبلاغ، حجت الاسلام عاشرلو نماینده این مرکز نیز سه روز در هفته در این مرکز برنامه های ویژه ای خواهند داشت.

کد مطلب 1655546

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