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۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

خالقیان:

2800 کیلوگرم فرآورده خام دامی فاسد در جنوب کرمان کشف شد

2800 کیلوگرم فرآورده خام دامی فاسد در جنوب کرمان کشف شد

جیرفت - خبرگزاری مهر: مسئول نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی جنوب کرمان از کشف و ضبط دو هزار و 800 کیلوگرم فرآورده خام دامی طی سال جاری در جنوب استان کرمان خبر داد.

محمد خالقیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال جاری هفت هزار و 900 بازدید از مراکز عرضه فرآورده های دامی در جنوب استان کرمان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این بازدید ها دو هزار و 800 فراورده دامی غیربهداشتی کشف و ضبط شد.

خالقیان با اشاره به مشاهده 271 مورد عدم رعایت مسائل بهداشتی در این مراکز گفت: پنج مورد از این موارد به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

این مسئول از مردم خواست که فرآورده های دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند و تصریح کرد: 27 تن مواد خام دامی غیر قابل مصرف در جنوب استان کرمان طی سال جاری برگشت داده شده اند.

خالقیان عنوان داشت: با توجه به نقش دامپزشکی در تامین سلامت جامعه نظارت بر نحوه تهیه، نگهداری و توزیع فرآورده های دامی در تمام طول سال به صورت مستمر ادامه دارد.

وی با اشاره به نقش مردم در شناسایی متخلفان یادآور شد: این بازرسی ها در ماه مبارک رمضان تشدید می شود.

کد مطلب 1655550

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