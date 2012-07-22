2800 کیلوگرم فرآورده خام دامی فاسد در جنوب کرمان کشف شد

محمد خالقیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال جاری هفت هزار و 900 بازدید از مراکز عرضه فرآورده های دامی در جنوب استان کرمان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این بازدید ها دو هزار و 800 فراورده دامی غیربهداشتی کشف و ضبط شد.

خالقیان با اشاره به مشاهده 271 مورد عدم رعایت مسائل بهداشتی در این مراکز گفت: پنج مورد از این موارد به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

این مسئول از مردم خواست که فرآورده های دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند و تصریح کرد: 27 تن مواد خام دامی غیر قابل مصرف در جنوب استان کرمان طی سال جاری برگشت داده شده اند.

خالقیان عنوان داشت: با توجه به نقش دامپزشکی در تامین سلامت جامعه نظارت بر نحوه تهیه، نگهداری و توزیع فرآورده های دامی در تمام طول سال به صورت مستمر ادامه دارد.

وی با اشاره به نقش مردم در شناسایی متخلفان یادآور شد: این بازرسی ها در ماه مبارک رمضان تشدید می شود.