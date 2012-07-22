شرکت 260 دانشجو در طرح ضیافت اندیشه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکاری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح ضیافت اندیشه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، توجه به مباحث فرهنگی و مبانی دینی در دانشگاهها را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: امسال 260 دانشجو در طرح ضیافت اندیشه دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان شرکت می کنند که در پایان با شرکت در کلاسهای این طرح موفق به گذراندن چهار واحد درسی گروه معارف خواهند شد.

وی ادامه داد: در این طرح از اساتید برجسته ای استفاده شده تا شاهد خروجی خوبی در زمینه های مختلف دینی و فرهنگی پس از اجرای طرح ضیاف اندیشه باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر ترغیب دانشجویان نسبت به شرکت در مباحث دینی تاکید کرد و افزود: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی از مباحث مهمی است که باید نسبت به برگزاری آن در دانشگاهها توجه خاصی صورت گیرد و باید دانشجویان را برای حضور در فعالیتهای دینی و فرهنگی ترغیب کنیم.

شکاری عنوان کرد: همچنین در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برنامه ای برای استفاده از دانشجویان اهل قلم و فعال در حوزه رسانه های مجازی خواهیم داشت و قطعا از این دانشجویان برای برنامه های مختلف استفاده می شود.